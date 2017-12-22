控溫斯坦身心虐待 女製片求償千萬美元

法新社報導，代表原告卡諾沙（Alexandra Canosa）20日向紐約最高法院提起這項訴訟，指控65歲、育有5名子女的溫斯坦侵權，包括性騷擾、性侵、毆打及情緒困擾。

（中央社紐約21日綜合外電報導）因被爆出性侵醜聞而失勢的好萊塢大亨溫斯坦（Harvey Weinstein），再遭一名Netflix出品電視劇「馬可波羅」（Marco Polo）的前合夥製作人提告，求償1000萬美元。

訴狀指出，提告求償是基於被告溫斯坦直到2017年這段期間，多年來不斷性騷、性脅迫、精神虐待及對原告的歐打。

卡諾沙對溫斯坦行徑的控訴，是發生於她受雇於溫斯坦及溫斯坦公司期間。卡諾沙在電視劇「馬可波羅」裡列名合夥製作人，溫斯坦則是執行製作。

訴狀還指出，溫斯坦當時明白表示，若卡諾沙不屈從他的要求或把事情抖出去，就會遭報復，包括羞辱、丟工作並別想在娛樂圈混下去。

此外，原告也指控溫斯坦的製作公司「幫助、遮掩及支持他的非法行徑」，知情或該要知情的公司董事會成員「對改正或杜絕這類行徑毫無作為」。

自「紐約時報」（The New York Times）與「紐約客」（The New Yorker）雜誌10月間披露溫斯坦的醜聞後，已有超過100名女性指控溫斯坦行為不端，從性騷到性侵不等。（譯者：中央社陳亦偉）1061222