〈川普稅改過〉聯邦快遞估年度獲利增15億美元 盤後

美國參議院尚未通過稅改案前，聯邦快遞 FedEx (FDX-US) 週二盤後就在財報公布，2018 財年獲利可能每股增加 4.40 美元至 5.50 美元，係因其遞延稅項的價值變動以及企業稅降至 21%。

美國稅改案還在等總統川普用印，但一家藍籌股 FedEx 卻已在財報上認列年度獲利將因減稅獲得近 15 億美元。

聯邦快遞在外流通股約莫 2.682 億股，因此稅率降低讓每股升達 5.50 美元就意味著年度獲利激增至 14.8 億美元。財報公布後，聯邦快遞股價漲逾 3%，創紀錄高點。

但過去兩天，廣泛市場卻相較平靜，其中一個市場共識是，所有關於稅改的好消息都已經在股價上反映完了，另一個想法是，稅改後消費者真能受惠嗎？

但聯邦快遞放出的消息卻也是一個指標，會有更多大型企業 (尤其是高稅率產業，如交通、金融、零售和電信) 明年一月公布第四季與全年財報時，將會因稅改而受惠。

鐵路巨擘 Union Pacific (UNP-US) 和 Norfolk Southern (NSC)、美國券商 Charles Schwab 嘉信理財 (SCHW-US) 、insurers Prudential (PRU) 和 Progressive (PGR-US) ，以及居家用品零售商 Lowe's (LOW-US) 和 Home Depot (HD-US) 等公司的股價週三都創下新高紀錄。

另外，電信巨擘 AT&T (T-US) 週三則公布，由於稅改受惠，計畫發放 1000 美元給旗下 20 萬名以上的員工，並稱如果川普總統在聖誕節前簽署該法案，就可以趕在聖誕假期間發放獎金