2020夏至日環食 正中央通過嘉義

（中央社記者江俊亮嘉義市22日電）2020年夏至台灣將出現日環食，全程2小時39分鐘，由於環食帶的正中央剛好通過嘉義，嘉義地區的7個天文單位今天組成「嘉義天文教育聯盟」，籌備台灣100萬人觀看日環食。

嘉義市天文協會理事長、蘭潭國小校長吳青香今天受訪表示，根據天象預報，2020年6月21日（夏至）下午2時46分起，台灣將出現百年難得一見的日環食景象，直到當天下午5時25分結束。

由於環食帶的正中央剛好通過嘉義，因此雲林斗六以南、台南新營以北，都可以看得到日環食奇景；而台灣其他地區，則可以看到食分很大的日偏食。