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中央社

2020夏至日環食 正中央通過嘉義

中央社2017/12/22 10:46
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者江俊亮嘉義市22日電）2020年夏至台灣將出現日環食，全程2小時39分鐘，由於環食帶的正中央剛好通過嘉義，嘉義地區的7個天文單位今天組成「嘉義天文教育聯盟」，籌備台灣100萬人觀看日環食。

嘉義市天文協會理事長、蘭潭國小校長吳青香今天受訪表示，根據天象預報，2020年6月21日（夏至）下午2時46分起，台灣將出現百年難得一見的日環食景象，直到當天下午5時25分結束。

由於環食帶的正中央剛好通過嘉義，因此雲林斗六以南、台南新營以北，都可以看得到日環食奇景；而台灣其他地區，則可以看到食分很大的日偏食。

吳青香指出，2020年以後，台灣想看到日全食，要等到2070年4月11日，但地點在恆春以南；再下一次的日環食則是2215年，主要地點在台南、高雄與花東地區。

因此，2020將成為大部分台灣人此生唯一觀賞日環食的機會，且不需出國。由於當天是「夏至」，太陽將直射北回歸線，中午會出現「立竿不見影」的特殊景象，同一天有兩項天文奇景，殊屬難得。

為了整合天文教育資源，嘉義市天文協會等7個推動天文科學教育及研究單位，上午在嘉義大學新民校區簽署合作意向書，組成「嘉義天文教育聯盟」，同時籌劃2020「台灣日環食」百萬人觀看活動。

嘉義市天文協會總幹事黃傅俊受訪指出，「嘉義天文教育聯盟」將號召全台50多個科教館所、民間社團、學校與組織，透過日環食這個國際性的天文事件，向國際行銷台灣。

黃傅俊表示，「嘉義天文教育聯盟」由嘉義市天文協會、北回歸線太陽館、嘉義大學數理教育研究所、嘉義高中、嘉義女中、蘭潭國小、嘉大附小等7個單位組成，希望達到天文「普及化、多樣化、在地化、國際化」的願景。1061222

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