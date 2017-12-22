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傳承好滋味　講美社區冬至包菜繭

記者鄧至傑／澎湖報導2017/12/22 11:29
▲雞母狗是澎湖早期傳統習俗活動。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.12 21）
▲雞母狗是澎湖早期傳統習俗活動。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.12 21）

今(22)日為一年一度冬至，澎湖縣各社區紛紛應景舉辦澎湖獨特包菜繭、捏雞母狗活動，傳承澎湖在地傳統美食，凝聚社區情感。白沙鄉社區營造協會及講美村辦公室21日上午於講美社區活動中心辦理冬至包菜繭、捏雞母狗活動。縣長陳光復、議員宋國進、白沙鄉長莊美李到場與鄉親一起同樂，話家常。


▲陳光復到場與鄉親一起同樂，話家常。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.12 21）

冬至澎湖地方傳統民俗包「菜繭」、捏「雞母狗」，是冬至應景美食，由於先民早期貧困，將米糰捏成牛、羊、豬、魚、雞、鴨的造型代替牲禮祭祀祖先，庇有全家平安，另外，菜繭是以糯米研磨成團製成半月形狀，搭配高麗菜、香菇、筍絲等餡料，共分為鹹和甜兩種味道，蒸熟後香Q好吃，是澎湖獨特傳統美食。

陳光復表示，雞母狗是澎湖早期傳統習俗活動，早期先民困苦，冬至祭拜祖先沒有牲禮，以捏雞母狗代替，表示澎湖鄉親勤儉精神，期盼將此優良傳統習俗傳承綿延，讓傳統好味道持續飄香。

配合講美社區包菜繭、捏雞母狗活動，白沙鄉衛生所與鄉公所清潔隊到場向社區民眾宣導「健康促進-規律運動」及「資源回收」，現場也設立菊島種子資源回收站回收兌換活動，民眾大包小包提資源回收物兌換衛生紙和洗碗精，大朋友小朋友吃美食又能兌換宣導品，個個開心不已。


▲向民眾宣導「健康促進-規律運動」及「資源回收」。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.12 21）

關鍵字雞母狗菜繭冬至講美社區白沙鄉
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