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蘋果積極發展原創內容 亞馬遜3高層齊跳槽

鉅亨網2017/12/22 10:54
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蘋果積極「進軍」原創內容，美國行業週刊《Variety》證實，電商龍頭亞馬遜 (Amazon.com Inc.)(AMZN-US) 旗下電影製作公司 Amazon Studios 3 位高層將「跳槽」蘋果 (Apple Inc.)(AAPL-US) 公司，預計明年 1 月正式加入。

隨著蘋果進一步推動原創內容發展，曾獲艾美獎肯定的亞馬遜兒童節目負責人 Tara Sorensen 也將至蘋果出任相似職位，前亞馬遜國際發展主管 Carina Walker 與商業事務主管 Tara Pietri 也將跳槽蘋果。據悉，前者將出任蘋果國際創意部門主管，報到給同樣曾任職亞馬遜的 Morgan Wandell 。

蘋果全球影視國際創意拓展負責人 Morgan Wandell 在今年 10 月正式加入蘋果以前，自 2013 年起便任職於亞馬遜，過去曾負責亞馬遜串流媒體服務方面的內容研發。

亞馬遜過去幾個月經歷高層人事巨變，蘋果近來則為生產更多原創內容擴充高層，包括前 Hulu 高層 Philip Matthys 上個月加入蘋果，擔任全球影視商務負責人，來自傳奇影業 (Legendary Entertainment) 的 Jennifer Wang Grazier 也加入該商務團隊。

蘋果今年 6 月推出的真人實境秀節目《Planet of the Apps》，以 APP 與其開發者為主題，集結的「重量級」評審包括好萊塢影星葛妮絲派特蘿 (Gwyneth Paltrow) 、潔西卡艾巴 (Jessica Alba) 、知名歌手 will.i.am 與創業家 Gary Vaynerchuk 。除此之外，知名深夜秀主持人 James Corden 也將其受歡迎節目《Carpool Karaoke》於今年 8 月轉至蘋果發行。

蘋果股價今年累計漲幅 51% ，相對之下標普 500 指數上漲約 20% ，道瓊工業平均指數增長 25% 。 

蘋果股價日線走勢圖 (近一年以來表現)
蘋果股價日線走勢圖 (近一年以來表現)
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