法國奶粉擴大召回 台灣有6.8萬罐

拉克塔利斯昨天再宣布擴大召回問題廠房生產的所有奶粉和產品，凡是今年2月起在法國西部克朗（Craon）的工廠製造、包裝的所有嬰兒營養產品都將召回。

法國乳製品大廠「拉克塔利斯」（Lactalis）公司生產的嬰兒奶粉，疑因奶粉遭沙門氏菌汙染，造成26名孩童生病，10日下令全球大規模召回，這一批台灣問題奶粉出貨量超過10萬罐。

（中央社記者張茗喧台北22日電）法國乳品大廠「拉克塔利斯」嬰兒奶粉遭沙門氏菌汙染，昨天宣布擴大召回。食藥署今天表示，本次受影響產品共7項，其中有6項已在台灣出貨，出貨量超過6.8萬罐。

衛生福利部食品藥物管理署今天上午召開記者會，食品組簡任技正鄭維智表示，經調查，這次召回的產品共有7項，其中6項產品已在台出貨販售，出貨量約6萬8000罐，受影響的3家業者分別是台灣佳格食品股份有限公司、友華生技醫藥股份有限公司、端強實業股份有限公司。

鄭維智指出，展開召回的問題產品包括友華公司的「金愛斯佳育嬰配方食品、批號17C0012581」、「金愛斯佳育嬰配方食品、批號17C0013028」、「愛斯康全家益健素、批號17C0012349」。

端強公司部分則有「新安琪兒安哺嬰兒奶粉-酸化新配方、批號17C0012405」、「新安琪兒安哺嬰兒奶粉-酸化新配方、批號17C0012406」、「新安琪兒SUPERCARE成長奶粉、17C0012392」。

鄭維智說，第7項疑似問題產品是佳格的「Procare優質小朋友奶粉乳鐵蛋白配方、批號17C0012503」，但此款產品並未出貨到市面上。

鄭維智強調，宣布召回的產品應於今天晚上12時前完成下架，若未下架將依「食品安全衛生管理法」開罰新台幣3萬至300萬元；未銷毀則將依法開罰6萬至2億元。

林口長庚臨床毒物科主任顏宗海受訪時表示，根據世界衛生組織（WHO）及國外研究顯示，攝氏70度以上的溫度，可以同時將沙門氏菌、大腸桿菌、金黃色葡萄球菌等微生物殺死，建議家長們養成用70度以上熱水沖泡奶粉的習慣；他強調，沙門氏菌會造成人體嚴重的急性腸胃炎，一旦發現寶寶出現異常的腹瀉問題時，就應提高警覺，及早就醫。1061222