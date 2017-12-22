禁止赴韓團體旅遊 山東省：沒啥理由

報導指出，昨天上午，威海也召開相關會議，部分地區收到了同樣內容的口頭通報。據報導，此次決定沒有附加終止期限，意味著在接到新通報之前，此一措施將持續有效。

南韓「中央日報」今天在頭版以「禁止赴韓團體遊－山東省：沒啥理由」為標題，引述多位業界消息人士說，山東省於20日下午召集青島和煙台等地旅行社開會通報：「明年1月1日起全面禁止組織團體遊客赴韓旅遊。」

（中央社記者姜遠珍首爾22日專電）南韓媒體報導，經證實，中國大陸山東省各旅行社已接到通知指出，從明年1月1日起全面禁止赴韓團體旅遊。當向山東省探詢原因時，接獲的答覆是「沒啥理由。」

北京旅遊局已經從19日起停止受理赴韓旅遊團，部分旅行社已提交在22日以後出發的旅遊團，也都沒有得到批准。旅行社相關人士說：「預計北京也會在今日召集旅行社，開會通報禁止赴韓旅遊。」

報導指出，14日在北京舉行韓中高峰會後，人們本期待中國遊客赴韓旅遊可恢復正常，但面對這一現實，南韓觀光與旅遊業界再次拉響警報，已經簽好的團體旅遊合同也陸續取消。

報導指出，中國政府一直主張稱，中國並未公開採取報復性禁止公民赴韓旅遊的措施。從縮小赴韓旅遊規模（2016年11月）、全面禁止旅遊團赴韓（今年3月）到部分解除旅遊限制（11月），再到又一次禁止旅遊團赴韓（12月），事件發展的整個過程都是以非公開的形式進行，中國政府並未公開發布任何決定。

報導稱，中國此番重新頒布赴韓旅遊禁令，原因令人不解，這樣做明顯悖於韓中高峰會後，雙方互動上的回暖。

韓中高峰會談後並未發生任何足以對韓中關係造成負面影響的事件。因此，中國此舉究竟是為了在薩德問題上施壓南韓「妥善處理」或「採取實質性措施」，還是出自完全與南韓無關的行政原因，令人難以捉摸。

報導指出，面對這種情況，南韓政府卻顧左右而言他。南韓外交官員昨天表示：「中國外交當局已經表示相關報導並非事實，我們將密切關注並仔細掌握分析相關動向。」

不僅如此，青瓦台還出面否認各旅行社已經接到中國叫停赴韓團體遊的通報。

青瓦台核心官員表示：「中國當局並未叫停赴韓團體旅遊」，「中國外交部發言人不也已經否認了相關情況嗎？」，他說：「只不過是因為赴韓團體旅遊中斷已久，韓中高峰會談後突然重新啓動，導致中國人的赴韓旅遊熱情過度高漲，因此中國政府才會採取一些措施調節恢復的速度。」1061222