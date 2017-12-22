全國績優照服員獎 獲獎者：視個案如親

（中央社記者李先鳳花蓮縣22日電）門諾基金會三位照服員日前獲全國績優照顧服務員獎項肯定，獲此最高榮譽競爭相當激烈，可說是照服員界的奧斯卡金像獎；獲獎的烏殷莉雲說，就是把照顧對象當家人對待。
鮮少人注意到照顧服務員（或稱照服員）的專業，但他們卻很重要，且工作內容很辛苦；幫身心障礙者翻身、換尿布、清理；幫獨居長輩備餐、攙扶散步等。他們既要照顧長輩日常生活，也常可能要面對個案及整個家庭的問題，甚至需要為家庭照顧者提供情緒支持，是長期照護中十分重要的一環。
門諾基金會表示，由居家服務策略聯盟舉辦的第六屆全國績優照顧服務員獎項，可說是照服員界的奧斯卡金像獎，每年都競爭激烈，這次100多位參賽者中，門諾基金會有三位照服員獲得大獎，獲獎人數與弘道基金會並列全國最多。
「把個案當家人、安撫他們的情緒就是服務理念。」服務滿15年的烏殷莉雲獲得敬業楷模獎。她2004年高分考取照服員丙級證照，多年來的經驗讓她在協助沐浴服務和傷口護理得到個案高度肯定，許多個案和家屬在日後仍會打電話到基金會關心她的近況。
服務滿10年的蘇慧芬獲得創意照顧獎，她在跟個案互動中加入歌唱元素。出生在太魯閣族部落的蘇慧芬時常在服務時高歌，令個案手舞足蹈，營造活潑歡樂的氣氛。
獲得自立支援獎的孫仁顓，過去在醫院工作，轉任照服員約兩年，今年考取丙證。他細心觀察個案的身體情況，協助運動而不退化，且在短期內就有進步，所以個案母親非常感謝，並主動反映這麼好的居服員應該表揚。
門諾基金會執行長邱燕銀表示，恭賀這群長期照護服務中不可或缺的無名英雄們，也希望社會大眾能多瞭解照服員的工作內涵，能認同專業照顧服務，讓居家服務永續經營，幫助偏鄉弱勢的一群。1061222