全國績優照服員獎 獲獎者：視個案如親

（中央社記者李先鳳花蓮縣22日電）門諾基金會三位照服員日前獲全國績優照顧服務員獎項肯定，獲此最高榮譽競爭相當激烈，可說是照服員界的奧斯卡金像獎；獲獎的烏殷莉雲說，就是把照顧對象當家人對待。

鮮少人注意到照顧服務員（或稱照服員）的專業，但他們卻很重要，且工作內容很辛苦；幫身心障礙者翻身、換尿布、清理；幫獨居長輩備餐、攙扶散步等。他們既要照顧長輩日常生活，也常可能要面對個案及整個家庭的問題，甚至需要為家庭照顧者提供情緒支持，是長期照護中十分重要的一環。

門諾基金會表示，由居家服務策略聯盟舉辦的第六屆全國績優照顧服務員獎項，可說是照服員界的奧斯卡金像獎，每年都競爭激烈，這次100多位參賽者中，門諾基金會有三位照服員獲得大獎，獲獎人數與弘道基金會並列全國最多。