聖誕節還送相框馬克杯？　健康好禮送到心坎裡

常聽人說：「送禮送得好，新的一年沒煩惱！」隨著年底的到來，街頭巷尾充滿著濃濃的聖誕節氣氛，是許多人期待已久的時刻，因為可以和三五好友玩交換禮物，或是趁此時機送禮給長輩、客戶、家人及心愛的人表達心意。但送禮真的是一門大學問，除了要符合預算，還要送到對方心坎裡！

DailyView網路溫度計透過《KEYPO網路大數據》統計大家對聖誕禮物的喜惡排行榜，發現常見的禮物，像是馬克杯、護手霜、娃娃、相框等，都被列為NG再NG的送禮選擇。

其實在這講究健康、養生的時代，已經不流行大魚大肉、或是花俏華麗的禮物，送禮市場也注意到這股趨勢，強調「送禮更要送健康」，讓精選的健康好禮陪伴至親好友們，迎接新的一年到來！歲末天氣寒冷，加上現代人常久坐辦公室、缺乏運動，以致許多人有循環不良、手腳冰冷的問題。因此，針對微循環系統改善的健康產品如泡腳機、按摩椅、氣血循環機、足蒸桶等也漸漸成為送禮的新寵。