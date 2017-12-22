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聖誕節還送相框馬克杯？　健康好禮送到心坎裡

記者林雁茹／綜合報導2017/12/22 14:45
▲近日，街頭巷尾已充滿著濃濃的聖誕節氣氛，交換禮物或聖誕節送禮也開始流行。（圖／ingimage）
▲近日，街頭巷尾已充滿著濃濃的聖誕節氣氛，交換禮物或聖誕節送禮也開始流行。（圖／ingimage）

常聽人說：「送禮送得好，新的一年沒煩惱！」隨著年底的到來，街頭巷尾充滿著濃濃的聖誕節氣氛，是許多人期待已久的時刻，因為可以和三五好友玩交換禮物，或是趁此時機送禮給長輩、客戶、家人及心愛的人表達心意。但送禮真的是一門大學問，除了要符合預算，還要送到對方心坎裡！

DailyView網路溫度計透過《KEYPO網路大數據》統計大家對聖誕禮物的喜惡排行榜，發現常見的禮物，像是馬克杯、護手霜、娃娃、相框等，都被列為NG再NG的送禮選擇。

其實在這講究健康、養生的時代，已經不流行大魚大肉、或是花俏華麗的禮物，送禮市場也注意到這股趨勢，強調「送禮更要送健康」，讓精選的健康好禮陪伴至親好友們，迎接新的一年到來！歲末天氣寒冷，加上現代人常久坐辦公室、缺乏運動，以致許多人有循環不良、手腳冰冷的問題。因此，針對微循環系統改善的健康產品如泡腳機、按摩椅、氣血循環機、足蒸桶等也漸漸成為送禮的新寵。

尤其近日強烈大陸冷氣團發威，氣溫驟降全台有感，各地皆有傳出民眾因天冷暴斃、猝死等案件，因此防寒保暖的功夫實在馬虎不得。常聽人說「腳，是人的第二顆心臟」，足部的保暖，更顯重要。黃鼎殷醫師表示，足蒸是個不錯的選擇，可促進流汗，讓身體熱了起來，這也是近日足蒸桶詢問度提升的緣故。

黃鼎殷建議民眾在挑選時，可選購有加裝電子控溫裝置的產品，讓桶內溫度維持固定，並挑選桶高設計到膝蓋上方的產品，使腿部的6條重要經絡與66個穴位，一次兼顧。

若想使保暖效果加乘，可在蒸腳桶中放入含有像是川芎葉、紅花等天然有機的中藥材包。聖誕節有送禮需求的民眾，若身邊有易手腳冰冷的女友或血液循環不佳的長輩等，今年不妨挑選以健康為取向的禮物，讓他們身心添暖意。
 


▲歲末天氣寒冷，近來足蒸桶詢問度夯。（圖／公關照片）

【本文經《健康傳媒》授權刊登，原文於此

   

關鍵字足蒸聖誕節中藥蒸腳法血液循環黃鼎殷
來趟石門水庫旅遊　吃活魚賞美景風靡日本　宇宙少女艦隊改版開戰

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