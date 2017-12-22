〈2018投資雷達〉DRAM看漲到明年上半年 台廠

DRAM 價格從去年下半年一路上漲，在市場需求強勁下，推升價格走揚，寫下 DRAM 史上時間最長的多頭行情，研調機構及業界多看好，漲勢可望延續明年上半年，而對 DRAM 相關廠商來說，明年仍將有利可圖的好年。

南亞科 (2408-TW) 認為，在需求穩健成長下，明年需求年增將逾 2 成，首季報價有機會不跌；威剛 (3260-TW) 也持續正面看待 DRAM 市況，不過，在 NAND Flash 部分，預期明年第 1 季整體供需恐將出現轉變。

DRAM 市場仍是嚴重供不應求，全球記憶體龍頭三星、SK 海力士將調漲明年第 1 季價格，供應鏈透露，第 2 季價格也恐將持續上漲，DRAM 價格走出一波史上時間最長的多頭行情，從 2016 年下半年起漲，今年一整年也都是上漲的趨勢，加上明年首季續漲，有機會是連續 7 個季度走揚，推升 DRAM 相關廠商獲利大豐收，明年也可望是個獲利好年。