南非幣今年投資規模大增9成 政局干擾落幕可望續升值

鉅亨基金交易平台指出，南非幣向來是國人十分喜愛的基金投資幣別，規模在境外基金投資的前五大貨幣中排名第三，今年來規模更大增 89% 達 1943 億元，因此南非幣的漲跌也牽動國內基金投資人的情緒。自 11 月中旬以來，南非幣兌美元升值超過 1 成，南非幣本波漲勢居所有貨幣之冠。

南非幣走勢往往受到政局影響，但隨著本次「最受市場歡迎」的新領導人 Ramaphosa 有機會在這次大選中勝出，政局干擾落幕後，南非幣可望持續升值。而南非幣是國人投資境外基金中最喜愛的前五大貨幣，今年來的投資規模更大增近 9 成，儘管南非幣還有升值空間，但因為波動較大，建議投資人在投資幣別上也要做資產配置來減少風險。

鉅亨基金交易平台進一步指出，本波南非幣的大漲主因投資人押注原非洲國民議會副主席 Ramaphosa，有望當選為南非執政黨非洲人國民大會新一任領導人，進而問鼎下一屆南非總統，這將有助南非走出前財政部長哥坦下台及總統祖馬錯誤政策的陰霾，為政治前景帶來曙光。

鉅亨基金交易平台表示，推升匯率的龐大資金首先流入南非債券市場，南非 10 年公債殖利率從 9.5% 降至 8.9%，若新任領導人能推出親商政策並提振經濟成長，則南非一直為人詬病的財政赤字及債務佔比都可望改善，先前擔憂評等遭調降而外逃的資金也有機會陸續回流。整體來看，目前南非蘭特兌美元匯率剛回到合理水準，若政治紛擾真能順利落幕，南非蘭特未來還有升值空間。

鉅亨基金交易平台總經理朱挺豪認為，全球金融環境依然寬鬆，充裕資金將是南非債券及南非蘭特的靠山。目前全球仍有 17.5 兆美元的債券殖利率為負值，而剩下的 81.6 兆美元中，15 兆美元的債券殖利率不到 1%，相較之下，南非幣計價債券的平均票面利率高達 7.1%，湧入資金可望推升進一步推升蘭特。且近 10 年來，當全球金融壓力下降時，南非蘭特往往表現良好，只要歐洲及日本央行依然維持量化寬鬆政策，全球金融壓力將繼續處於低檔，較高息的南非蘭特仍有吸引力

朱挺豪針對投資指出，投資上不只資產要做配置，投資幣別也該分散配置來減少波動風險。考量到政治上的最大利空將結束，未來南非可望複製巴西 2016 年以來走勢，建議投資人納入部份南非幣計價基金，以提高整體組合的配息率。

