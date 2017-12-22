中信建投看2018年A股市場「以大為美」為主軸

上海證券報今 (22) 日報導，中信建投昨 (21) 日在其 2018 年度投資策略會上表示，2018 年 A 股市場不支持全面牛市，結構性行情將大概率延續，A 股市場「以大為美」的風格大概率難以改變。

報導指出，中信建投認為，中國經濟增長進入低波動時代，投資者應該重結構而非重總量。中信建投宏觀首席分析師黃文濤表示，創新驅動是中國經濟發展的必由之路。從結構上來講，中國經濟正在向全球價值鏈上游移動，受益行業良多。

黃文濤說明，中國製造業對進口零組件的依賴度在逐步下降，部分先進製造領域在過去幾年已經累積了相當程度的國際競爭力。中國的市場規模、產業集群、集成創新和工程師紅利，將推動部分先進產業領先於國際水平。