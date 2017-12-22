太囂張！男房仲插隊買肉圓　竟還嗆「我原本就在這裡」

人不要臉天下無敵？近日一名女網友至彰化肉圓名店排隊用餐，卻遇到一名男房仲及其女性友人故意插隊，女網友好心提醒他們排隊，竟遭男房仲大嗆「我原本就在這裡，妳比我晚來。」即使女網友拿出手機錄影存證也死不認錯、對著鏡頭比出YA的手勢，囂張態度讓業者也看不下去，調出監視畫面狠狠打臉男房仲。
女網友在「爆料公社」發文表示，當時大家都在排隊，男房仲及其女友人向老闆問完內用是否要排隊？老闆回答「要」之後，兩人就突然插隊到她前面，當她好聲好氣告訴他們應該要排到後方去，男房仲卻相當兇狠表示自己比較早到！當她又轉頭告知男房仲的女友人「妳明明知道你們比較晚來」，對方竟也回應「差一位應該沒差吧？」並認為是男房仲插隊，與她無關。
眼見好言相勸無效，女網友拿出手機拍下影片，想不到男房仲發現女網友在錄影後，不只對著鏡頭比出「YA！」的手勢還直嚷著「快點拍呀！」甚至大言不慚說自己是在講道理「我沒有兇，我是跟妳講道理而已」「誰插隊了？我原本就在這裡，妳比我們晚來。」強硬態度讓女網友大罵真的有夠「鴨霸」，大嘆真的是「見識到業務說謊臉不紅氣不喘。」之後，該肉圓店家也調出監視器畫面，打臉男房仲言論，證實他插隊又說謊。
事件曝光後，有網友肉搜出該名男房仲臉書，發現他任職於台中某加盟店，但目前男房仲及其加盟店臉書都已暫時關閉。網友們紛紛至該房仲業者總公司臉書專頁留言，要求對方出面致歉，更諷刺問到「有提供代購肉圓服務嗎？」灌爆臉書。對此，總公司也在稍早出面回應，指出加盟店人員個人不當行為，總部將加強輔導並改善，對於造成該店家困擾及不便深感抱歉。