太囂張！男房仲插隊買肉圓　竟還嗆「我原本就在這裡」

人不要臉天下無敵？近日一名女網友至彰化肉圓名店排隊用餐，卻遇到一名男房仲及其女性友人故意插隊，女網友好心提醒他們排隊，竟遭男房仲大嗆「我原本就在這裡，妳比我晚來。」即使女網友拿出手機錄影存證也死不認錯、對著鏡頭比出YA的手勢，囂張態度讓業者也看不下去，調出監視畫面狠狠打臉男房仲。

女網友在「爆料公社」發文表示，當時大家都在排隊，男房仲及其女友人向老闆問完內用是否要排隊？老闆回答「要」之後，兩人就突然插隊到她前面，當她好聲好氣告訴他們應該要排到後方去，男房仲卻相當兇狠表示自己比較早到！當她又轉頭告知男房仲的女友人「妳明明知道你們比較晚來」，對方竟也回應「差一位應該沒差吧？」並認為是男房仲插隊，與她無關。