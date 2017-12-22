加泰議會改選 獨派政黨席次仍過半

（中央社巴塞隆納21日綜合外電報導）在失敗的獨立運動造成歐洲不安、西班牙數十年來最嚴重政治危機後，加泰隆尼亞自治區獨派政黨今天又在提前改選的議會選舉贏得過半席次，讓加泰隆尼亞進一步邁向不確定。

法新社報導，不過反對獨立的中間政黨「公民黨」（Ciudadanos）贏得議會135個議席中的37席，成為議會中席次最多的政黨，凸顯獨立運動的巨大鴻溝正困擾著加泰隆尼亞社會。

除非3個獨派政黨在未來幾個月內沒能達成合作協議，否則他們將在議會135個議席中掌握70席，只比他們上次的72席少2席。