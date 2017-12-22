加泰議會改選 獨派政黨席次仍過半

（中央社巴塞隆納21日綜合外電報導）在失敗的獨立運動造成歐洲不安、西班牙數十年來最嚴重政治危機後，加泰隆尼亞自治區獨派政黨今天又在提前改選的議會選舉贏得過半席次，讓加泰隆尼亞進一步邁向不確定。
法新社報導，不過反對獨立的中間政黨「公民黨」（Ciudadanos）贏得議會135個議席中的37席，成為議會中席次最多的政黨，凸顯獨立運動的巨大鴻溝正困擾著加泰隆尼亞社會。
除非3個獨派政黨在未來幾個月內沒能達成合作協議，否則他們將在議會135個議席中掌握70席，只比他們上次的72席少2席。
被罷黜的前自治區主席普伊格蒙特（CarlesPuigdemont）說：「這是沒有人可以質疑的結果。」自行流亡到比利時的普伊格蒙特，在當地慶祝獨派勝選。
他告訴記者：「西班牙被打敗了。（西班牙總理）拉荷義（Mariano Rajoy）和他的盟友輸了。」
路透社報導，普伊格蒙特發言人比克（Joan MariaPique）發給路透社的簡訊說道：「如你所見，我們是逆轉勝出的孩子。」
當選舉結果出爐後，巴塞隆納（Barcelona）的獨立陣營集會中，支持者們高喊「普伊格蒙特總統」、「加泰隆尼亞共和國萬歲」，有些人展開巨大紅黃相間的獨立陣營旗幟。
分析人士指出，獨派在加泰議會掌有新的絕對多數，問題又回到西班牙中央政府的法院。
總部設於倫敦的智庫特尼歐情報顧問公司（TeneoIntelligence）研究部副主任巴洛索（AntonioBarroso）說：「這顯示馬德里當局的問題依舊存在，獨立運動也不會消失。」
這次選舉有超過83%的加泰隆尼亞合格選民出來投票，投票率創歷史新高。（譯者：中央社陳彥鈞）1061222