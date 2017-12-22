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加泰隆尼亞獨派獲過半席次 歐元匯價急挫後跌幅減少

鉅亨網2017/12/22 11:15
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西班牙加泰隆尼亞周四 (21 日) 議會改選，3 個主張獨立的政黨拿下多數席次，使市場重燃分裂危機，致歐元重挫，兌美元匯率一度跌至 1.1817 ，隨後小幅反彈。

加泰隆尼亞 10 月公投引起政治動盪，西班牙首相 Mariano Rajoy 採取強制手段，重新掌控此地，並於周四重新選舉，希望擊退獨立勢力。

不過投票結果顯示，主張獨立的黨派仍取得多數。據《路透》報導，以目前開出的 96% 選票來看，3 個主張獨立的政黨，在 135 席中取得 70 席，雖然較上次選舉的席次減少，但仍超過半數。

選舉結果表明，加泰隆尼亞動盪的威脅仍在，政治上仍有不確定性。這使歐元快速下滑，不過隨後回升，跌幅減至 0.3%，報 1.1837，累計本周歐元兌美元仍有 0.7% 漲幅。

歐元兌美元走勢
歐元兌美元走勢

瑞穗證券資深技術分析師 Yutaka Miura 表示，歐元在 1.1800 附近有支撐，可能會限制下跌的幅度。如今是節日之前，很多市場參與者都在放假，流動性低，所以還要審慎觀望。

儘管獨派取勝，不過獨立運動也已分裂，很難再選擇公投途徑，部分人士相信，接下來應會尋求與西班牙 Rajoy 政府談判，以獲得獨立。分離主義領導人 Carles Puigdemont 則在布魯塞爾表示，這次選舉結果是「加泰隆尼亞共和國」戰勝了西班牙。

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關鍵字afp歐元加泰隆尼亞西班牙分裂headline
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