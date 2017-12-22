NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈傳藝服裝秀　傳統設計融入現代時尚人美無敵　周子瑜的機場LOOKHealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
中央社

夏普傳明年初設共同CEO 培養戴正吳接班人

中央社2017/12/22 11:12
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海投資的夏普傳設立共同執行長。日媒報導，夏普規畫明年1月起設共同執行長，其中包括3名高層主管，藉此培養夏普社長戴正吳的繼任者，讓公司經營層順利過渡。

日本經濟新聞和日經亞洲評論（Nikkei AsianReview）報導，夏普規畫明年1月開始設立多名共同執行長，以便從目前夏普社長戴正吳順利過渡，培養社長繼任者。

包括負責企業策略規劃的執行副總裁野村勝明、人工智慧（AI）事業主管石田佳久，以及中國區執行主管高山俊明等夏普高層主管，將與戴正吳一同擔任共同執行長職位。

這幾位執行長將負責各自主掌領域和營運的最高決策。戴正吳本身負責東南亞業務以及夏普8K面板事業。戴正吳仍將擔任夏普社長一職，並主持董事會和營運策略會議。

若戴正吳卸任後，其中一位共同執行長可能被指名擔任他的職位。夏普未來也考量增加更多高層主管加入精英陣容。

夏普日前重返東證一部，戴正吳在東京證券交易所敲鐘慶祝夏普由東證二部重返東證一部，是在東證敲鐘的首位台灣人日本企業社長。

夏普日前公布下一個共同目標，要完成「中期經營計畫」，其中具體指出「中期經營計畫」是2019年營業年度的營業額，要比2016年高出1.58倍，金額達到3兆2500億日圓，此外2019年營業利潤必須達到1500億日圓，要比2016年營業年度增加2.4倍。1061222

國泰金旗下康利 收購Gl...網購冒名賤賣蠶絲被 養蠶達...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan