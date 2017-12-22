夏普傳明年初設共同CEO 培養戴正吳接班人

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海投資的夏普傳設立共同執行長。日媒報導，夏普規畫明年1月起設共同執行長，其中包括3名高層主管，藉此培養夏普社長戴正吳的繼任者，讓公司經營層順利過渡。

這幾位執行長將負責各自主掌領域和營運的最高決策。戴正吳本身負責東南亞業務以及夏普8K面板事業。戴正吳仍將擔任夏普社長一職，並主持董事會和營運策略會議。

若戴正吳卸任後，其中一位共同執行長可能被指名擔任他的職位。夏普未來也考量增加更多高層主管加入精英陣容。

夏普日前重返東證一部，戴正吳在東京證券交易所敲鐘慶祝夏普由東證二部重返東證一部，是在東證敲鐘的首位台灣人日本企業社長。

夏普日前公布下一個共同目標，要完成「中期經營計畫」，其中具體指出「中期經營計畫」是2019年營業年度的營業額，要比2016年高出1.58倍，金額達到3兆2500億日圓，此外2019年營業利潤必須達到1500億日圓，要比2016年營業年度增加2.4倍。1061222