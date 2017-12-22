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中央社

哈利梅根訂婚照連發 英王室溫馨新氣象

中央社2017/12/22 11:12
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社倫敦21日綜合外電報導）英國哈利王子和未婚妻梅根馬克爾今天釋出幸福洋溢的官方訂婚照，第3張照片輕鬆溫馨的氣氛，與過去王室照片相比更令人耳目一新。

英國「每日郵報」（Daily Mail）網站報導，肯辛頓宮（Kensington Palace）發布的一張黑白照片裡，這對剛訂婚的佳偶幸福地緊緊相擁。

另一張照片十分討喜但也較正式，哈利王子（Prince Harry）和梅根馬克爾（Meghan Markle）靠坐一塊、兩手疊握。

兩小時後，第3張照片公開，是「拍攝當天的抓拍攝影」，肯辛頓宮並說新人很感謝各界「溫暖盛情的祝福」。

這批新穎的溫馨照片在浮若閣摩爾宮（FrogmoreHouse）拍攝，和過去許多較正式的王室訂婚照相比讓人耳目一新。浮若閣摩爾宮是英國王室在溫莎城堡（Windsor Castle）的私人寓所。

紐約時尚攝影師魯波米爾斯基（Alexi Lubomirski）曾擔任攝影大師泰斯地諾（Mario Testino）的助手，也是威廉王子（Prince William）和黛安娜王妃（Princess Diana）的愛用攝影師。他形容本週稍早能在伯克郡（Berkshire）拍攝這批訂婚照是「至高榮耀」。

梅根馬克爾身著一襲獨一無二的時尚薄紗洋裝，價值高達5萬6000英鎊（約新台幣224萬元），以及一件由貝嫂維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）設計的針織套衫。肯辛頓宮向「每日郵報」網站證實，洋裝是向英國時尚品牌Ralph & Russo「私下訂製」，但不清楚是誰買下或是否付全價。

不少網友在肯辛頓宮官方推文下方留言，直呼照片超美，「美得讓人喘不過氣」，也有網友說他很期待兩人的婚禮，因為「比起威廉和凱特，他們看起來更『親民』」。另有網友在報導下方留言說：「我感覺在看古龍香水廣告。」（譯者：中央社梁元齡）1061222

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