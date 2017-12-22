歲末年終 6成民眾兼差搶賺節慶財

（中央社記者蔡怡杼台北22日電）歲末年終將近，調查顯示，有高達6成受訪者有意或已經在年前兼差搶賺節慶財；其中，已經兼差者有1成1，預估月收入可增加約新台幣1.2萬元。

1111人力銀行今天公布上班族搶賺節慶財意願調查，調查顯示高達6成上班族有意在年前兼差搶賺節慶財，1成1的受訪者更已經處於兼職狀態。

分析上班族想利用節慶兼職的原因，大多與薪情差脫不了關係，以增加收入的39.7%居冠，其次是正職薪水不夠用，比率有23.7%，以及累積存款或增加積蓄的15.2%。

1111人力銀行副總經理何啟聖分析，受到一例一休修法紛擾，企業撙節人事成本開支，上班族擔心年終可能不如預期下，以致於有超過半數的受訪上班族欲積極開源，搶賺節慶財。