歲末年終 6成民眾兼差搶賺節慶財

（中央社記者蔡怡杼台北22日電）歲末年終將近，調查顯示，有高達6成受訪者有意或已經在年前兼差搶賺節慶財；其中，已經兼差者有1成1，預估月收入可增加約新台幣1.2萬元。
1111人力銀行今天公布上班族搶賺節慶財意願調查，調查顯示高達6成上班族有意在年前兼差搶賺節慶財，1成1的受訪者更已經處於兼職狀態。
分析上班族想利用節慶兼職的原因，大多與薪情差脫不了關係，以增加收入的39.7%居冠，其次是正職薪水不夠用，比率有23.7%，以及累積存款或增加積蓄的15.2%。
1111人力銀行副總經理何啟聖分析，受到一例一休修法紛擾，企業撙節人事成本開支，上班族擔心年終可能不如預期下，以致於有超過半數的受訪上班族欲積極開源，搶賺節慶財。
同時，調查顯示，上班族能夠投入兼職工作的平均月時數為24.6小時，預計兼職收入每月平均達新台幣1萬1905元，換算成時薪高達484元。
至於最受青睞的兼職工作內容分別是活動展場人員、餐飲服務人員、設計/撰稿接案、年貨大街銷售人員及網拍/代購。
根據1111人力銀行資料庫顯示，截至12月21日，12月兼職工作機會達8.3萬個，與去年同期相較，大幅成長31.7個百分點；其中，以餐飲服務業的工作機會數居最大宗，占全體兼職工作機會數的1成5。
雖然節慶兼職打工，薪資優渥投資報酬率高，相對也隱藏危機，調查顯示，有4成5的受訪者曾受過不合理對待；其中，近1成5未保勞健保為最大宗，其次則是工作內容與預期不符，占比有11.4%，以及薪資被扣減，占比為5.9%。
何啟聖提醒，即使是短期兼職，只要受僱於5人以上公司，企業就須為員工投保勞保，以保障兼職者的權益及工作安全。另外，許多節慶的兼職職缺都屬於「急缺」，在求職時更應該清楚了解工作內容及相關給薪規定，以免做白工或衍生勞資糾紛。
1111人力銀行「上班族搶賺節慶財意願調查」調查期間為2017年12月8日至2017年12月21日，進行網路問卷調查，有效樣本數為1094份，信心水準95%，誤差值為正負2.96百分點。1061222