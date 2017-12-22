日2018年度總預算 社福國防支出續增

（中央社記者黃名璽東京22日專電）日本政府在今天內閣會議正式確定，明年度中央政府總預算案歲出規模為97兆7128億日圓（約新台幣26兆893億元），社會福利與國防預算持續增加。

日本經濟新聞報導，日本2018年度總預算案規模，歲出部分相較2017年度增加2581億日圓，總額達97兆7128億日圓，連續6年創下紀錄。

由於日本社會高齡化，花在年金給付及醫療支出的社會福利預算持續增加。

雖然受惠景氣持續復甦，稅收較上年度成長1兆3670億日圓，歲入總額達59兆790億日圓，但歲出仍大幅超過歲入，政府財政還是得依靠舉債因應。