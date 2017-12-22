日2018年度總預算 社福國防支出續增

（中央社記者黃名璽東京22日專電）日本政府在今天內閣會議正式確定，明年度中央政府總預算案歲出規模為97兆7128億日圓（約新台幣26兆893億元），社會福利與國防預算持續增加。
日本經濟新聞報導，日本2018年度總預算案規模，歲出部分相較2017年度增加2581億日圓，總額達97兆7128億日圓，連續6年創下紀錄。
由於日本社會高齡化，花在年金給付及醫療支出的社會福利預算持續增加。
雖然受惠景氣持續復甦，稅收較上年度成長1兆3670億日圓，歲入總額達59兆790億日圓，但歲出仍大幅超過歲入，政府財政還是得依靠舉債因應。
日本政府將於2018年1月下旬舉行的通常國會提出總預算案，希望在3月底前通過。
占總預算案歲出3成以上的，是社會福利預算，相較2017年度增加4997億日圓，總額達32兆9732億日圓。
國防預算也連續6年增加，總額達到史上最高的5兆1911億日圓。包括導入美軍飛彈攔截系統「陸基神盾」（Aegis Ashore）的設計費，及日美共同研發的新型反彈道飛彈SM-3 Block IIA取得費用。
歲入部分估計為27年來最多，達59兆790億日圓，因此政府新發行公債額為33兆6922億日圓，連續8年較前一年度減少。1061222