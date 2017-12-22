調查：搭小黃行動支付 集中25至39歲

（中央社記者汪淑芬台北22日電）政府推廣行動支付，台灣規模最大的計程車隊台灣大車隊，日前在150萬經常搭車會員中，抽樣調查20萬人付款行為，使用行動支付者，主要集中在25至39歲。
根據台灣大車隊提供的資料，目前約有300萬會員，使用行動支付者超過兩成，而經常搭車的會員約150萬人，日前在150萬會員中，抽樣20萬人調查付款行為。
根據調查結果，搭台灣大車隊計程車使用行動支付車資者，集中在25至39歲，其中30至34歲占28%最高，其次是35至39歲占20%、25至29歲占18%。
台灣大車隊也發現，在竹科周遭的新竹市東區與新竹縣寶山鄉，搭計程車使用行動支付的比例都較附近區域高，顯示科技人接受度也較高。
台灣大車隊建議，政府在推動行動支付政策時，應該要顧及各年齡層的需求，例如年輕人強調潮流與科技性，中年族群則強調使用安全與便利性。
台灣大車隊說，車隊為保護消費者刷卡資料安全，採用與Apple Pay同等級的金流安控機制，消費者的信用卡資料都是直接存放在國際信用卡組織VISA旗下的Cyber Source，受到世界一流的資安保護，自推廣行動支付以來，從未發生任何消費者刷卡資料外洩事件，明年會配合政府政策，改變消費者使用習慣等方向，持續推動。1061222