調查：搭小黃行動支付 集中25至39歲

（中央社記者汪淑芬台北22日電）政府推廣行動支付，台灣規模最大的計程車隊台灣大車隊，日前在150萬經常搭車會員中，抽樣調查20萬人付款行為，使用行動支付者，主要集中在25至39歲。

根據台灣大車隊提供的資料，目前約有300萬會員，使用行動支付者超過兩成，而經常搭車的會員約150萬人，日前在150萬會員中，抽樣20萬人調查付款行為。

根據調查結果，搭台灣大車隊計程車使用行動支付車資者，集中在25至39歲，其中30至34歲占28%最高，其次是35至39歲占20%、25至29歲占18%。