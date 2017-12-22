廣編／2018英語小小棒球尖兵營　寒假父母最心動選擇

讓孩子擁有一個不同以往英語學習經驗，線上教育平台tutorJr特地推出『英語小小棒球尖兵』5日冬令營，即日起開放報名，歡迎7-12歲小朋友報名參加。活動由雙語老師專業引導，除了英文保證開口說，還能參觀牛棚及球場巡禮，知識與實務雙並進，另可鍛練孩子獨立、自理及溝通能力。
『英語小小棒球尖兵』5日冬令營，將線上與實體教學相結合，邀請來自歐洲、美國、台灣…等擁有多年教學經驗的師資，用英語教導孩子棒球專業知識、世界球星故事、棒球趣味故事、加油口號創作，另結合線上學習，在家就能創造全英語環境，保證5日輕鬆開口說。活動地點選在交通便利的T館，是教育科技與互動娛樂的台北新地標，館內更配備３層樓高的鈦金屬溜滑梯，與深具童趣旋轉木馬，讓孩子在學習過程中增添趣味。
此外，營隊還包含1日球場實際導覽，深入球員一線戰區，由棒球達人導覽輕鬆體驗球場氛圍。並與國際棒壘球總會針對學齡孩童推廣的『Mini Baseball』合作，提供參加學童國際標準的硬體設備，以趣味方式體驗棒球運動。結業式將於舞台上以英語展現學習成果，營隊內容包含參加者專屬球衣、結業證書以及活動紀錄影片，讓孩子留下難忘又愉快的回憶。
活動僅開放兩個梯次(1/29~2/2 & 2/5~2/9)，報名費用為$13,888，12/31前報名可享早鳥價$8,888，活動內容精彩，歡迎儘速報名