廣編／2018英語小小棒球尖兵營　寒假父母最心動選擇

讓孩子擁有一個不同以往英語學習經驗，線上教育平台tutorJr特地推出『英語小小棒球尖兵』5日冬令營，即日起開放報名，歡迎7-12歲小朋友報名參加。活動由雙語老師專業引導，除了英文保證開口說，還能參觀牛棚及球場巡禮，知識與實務雙並進，另可鍛練孩子獨立、自理及溝通能力。

『英語小小棒球尖兵』5日冬令營，將線上與實體教學相結合，邀請來自歐洲、美國、台灣…等擁有多年教學經驗的師資，用英語教導孩子棒球專業知識、世界球星故事、棒球趣味故事、加油口號創作，另結合線上學習，在家就能創造全英語環境，保證5日輕鬆開口說。活動地點選在交通便利的T館，是教育科技與互動娛樂的台北新地標，館內更配備３層樓高的鈦金屬溜滑梯，與深具童趣旋轉木馬，讓孩子在學習過程中增添趣味。