蘋果避受限三星AMOLED 切入Micro LED

（中央社記者潘智義台北22日電）光電協進會指出，主動有機發光二極體（AMOLED）受制於南韓三星顯示器公司，獨占9成以上市場，蘋果積極尋求替代顯示技術，微發光二極體（Micro LED）顯示器動向最受矚目。

光電科技工業協進會表示，蘋果針對iPhone智慧手機的面板頻放消息，其中最受業界矚目的便是MicroLED顯示器。就如液晶（LCD）、AMOLED，Micro LED是一種顛覆傳統顯示器。利用已普遍的LED作為單一畫素來顯示，但在功能上凌駕於液晶和OLED。

工業協進會強調，由於LED的普及，使得顯示器的供應鏈即將產生變化，稱為顯示器的顛覆性技術。對於Micro LED的應用，最先使用的產品應是擴增實境（AR）、 虛擬實境（VR）裝置上的微型顯示器，未來將可廣泛用於智慧手錶，更進一步便是智慧手機螢幕，甚至應用於大尺寸電視。