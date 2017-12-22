記者流淚拍下這一幕 網友送暖獨眼嬰兒

（中央社貝魯特21日綜合外電報導）來自敘利亞的一張獨眼嬰兒照片，引發全球網友串連力挺；拍下這張照片的攝影記者說：「當我的眼睛看進觀景窗，透過相機看到卡林時，我哭了出來。」
路透社、英國廣播公司報導，照片中剛來到人世2個月的小生命，不只失去了母親，而且還有他的左眼。小嬰兒頭部嚴重受傷、臉上也有明顯傷疤，照片在網路上引發全球網友心疼不捨，每個人都伸出手，遮住自己的一隻眼睛，推文串連。
敘利亞的自由攝影記者艾莫西巴尼（AmerAlmohilbany）透過鏡頭記錄敘利亞內戰6年來的慘況。他說，這名叫卡林（Karim）小嬰兒在東古塔區（Eastern Ghouta）爆炸中受傷。這個地區是大馬士革（Damascus）附近受到包圍的叛軍地盤。
艾莫西巴尼見到這一幕，情緒激動不已，他說：「這畫面深深烙印在我的腦海裡」。他說：「當我的眼睛看進觀景窗，透過相機看到卡林時，我哭了出來…我感覺這個故事不會被遺忘。」
28歲的艾莫西巴尼上週在推特（Twitter）貼出2個月大的嬰兒卡林照片，附上自己用手蒙眼的照片，標記為#SolidarityWithKarim（#與卡林同在），吸引來自世界各地的網友發聲力挺，紛紛串連貼出自己蒙眼的照片。
英國駐聯合國大使瑞克勞福特（Matthew Rycroft）坐在聯合國安理會的座位上，也蒙眼拍下照片，推文寫說：「當我們坐在安理會提出警告，袖手旁觀將會造成更多人死亡。卻仍有更多學校受到轟炸、更多孩童留下傷疤，我們就是這個意思。」
聯合國表示，在敘利亞的東古塔區約有4萬平民被圍困在此，面對「極大災難」，起因於救援物資受到政府阻擋、數百人需要緊急醫療後送也不得出來。
不少戰亂地區受傷、飢餓、垂死的孩童照片在新聞中匆匆流逝，艾莫西巴尼也說，他不認為一張照片可以帶來實質的改變，但他會繼續「揭露真相」，報導戰亂中的無辜受害者。（譯者：中央社林宏翰）1061222