記者流淚拍下這一幕 網友送暖獨眼嬰兒

（中央社貝魯特21日綜合外電報導）來自敘利亞的一張獨眼嬰兒照片，引發全球網友串連力挺；拍下這張照片的攝影記者說：「當我的眼睛看進觀景窗，透過相機看到卡林時，我哭了出來。」

路透社、英國廣播公司報導，照片中剛來到人世2個月的小生命，不只失去了母親，而且還有他的左眼。小嬰兒頭部嚴重受傷、臉上也有明顯傷疤，照片在網路上引發全球網友心疼不捨，每個人都伸出手，遮住自己的一隻眼睛，推文串連。

敘利亞的自由攝影記者艾莫西巴尼（AmerAlmohilbany）透過鏡頭記錄敘利亞內戰6年來的慘況。他說，這名叫卡林（Karim）小嬰兒在東古塔區（Eastern Ghouta）爆炸中受傷。這個地區是大馬士革（Damascus）附近受到包圍的叛軍地盤。