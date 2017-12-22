台大校長遴選 無人獲過半學生支持

（中央社記者陳至中台北22日電）台灣大學校長遴選白熱化，台大學生會今天公布「學生意向投票」結果，8位候選人中4人過門檻。但學生會長林彥廷透露，沒有任何一人獲得過半學生支持，可見無論誰當選，都要更著重與學生溝通。

學生意向投票共有1156人參與，有效票1140票，越過1/3門檻（386票）的有王汎森、管中閔、陳弱水、周美吟4人，將成為學生推薦校長候選人。

學生會長林彥廷表示，學生意向投票不在正式校長遴選程序中，目的是讓校務會議代表、遴選委員會瞭解學生的支持意向。這次投票率和過去校內學生選舉差不多（約3％到4％），但沒有預期的熱烈，歸因於過去校長與學生距離太遠，缺少互動。