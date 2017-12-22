台大校長遴選 無人獲過半學生支持

（中央社記者陳至中台北22日電）台灣大學校長遴選白熱化，台大學生會今天公布「學生意向投票」結果，8位候選人中4人過門檻。但學生會長林彥廷透露，沒有任何一人獲得過半學生支持，可見無論誰當選，都要更著重與學生溝通。
學生意向投票共有1156人參與，有效票1140票，越過1/3門檻（386票）的有王汎森、管中閔、陳弱水、周美吟4人，將成為學生推薦校長候選人。
學生會長林彥廷表示，學生意向投票不在正式校長遴選程序中，目的是讓校務會議代表、遴選委員會瞭解學生的支持意向。這次投票率和過去校內學生選舉差不多（約3％到4％），但沒有預期的熱烈，歸因於過去校長與學生距離太遠，缺少互動。
林彥廷透露，8位候選人都沒有獲得超過一半的學生支持。這也表示無論哪一人當選，都需更著重和學生溝通。副會長鄭琇文也說，上個月治校理念說明會中，對於學生提出的議題，候選人大都一知半解。
林彥廷表示，明天校務會議將對8位候選人進行推薦投票，候選人必須獲得1/3以上校務會議代表支持，才能進入最後的校長遴選委員會討論階段。而校務會議173席中，學生有18席，具有超過一成的決定性影響力。
林彥廷解釋，學生意向投票由學生會主辦，因此明天校務會議中，他本人會依據這次的結果投下選票，但其他學生代表（如院學生會、學生議會等）則需尊重他們的意願。
另外，林彥廷也是校長遴選委員會委員之一。林彥廷解釋，遴選委員會21席中，只有他這一席是「選職位（學生會長）而非選人」，因此他會依照學生意向投票結果，代表學生選出合適的人選。
台大文學院學生會長高浩凱表示，很高興今天通過門檻的4位候選人中，有2位（王汎森、陳弱水）是人文領域出生，他本人很期待繼傅斯年之後，能再有人文學者當上台大校長。不過他也提到，目前8人的政見闡述多是由上而下，希望能多理解第一線的學習生活情形，畢竟台大校訓是「愛國愛人」，而非愛數字、愛數據。1061222