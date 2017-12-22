大同現增折價發行 引爆套利賣壓 盤中一度跌停

大同表示，現金增資完成後，短期可立即大幅改善財務結構，中長期可強化競爭力，配合政府政策，投資太陽能電廠、智慧能源與智慧城市等，創造較可預期的獲利潛力，帶來穩定的現金流。

大同指出，這次發行新股，權利義務與原有發行普通股相同；增資案待向主管機關申報生效後，由董事會另訂發行價格、募集金額及辦理其餘增資發行相關事項。

大同 (2371-TW) 昨 (21) 日晚間公告董事會通過將辦理現金增資 5 億股，每股暫訂 14 元，預計募集 70 億元，作為償還銀行借款，優化財務結構及充實營運資金之用，最快明年上半年辦理，由於折價發行，今 (22) 日引爆賣老股換新股的套利賣壓，一度重挫到 17.7 元跌停價位，盤中跌幅逾 9%。

大同上半年轉盈，EPS 為 0.27 元，第 3 季受綠能、尚志虧損拖累，每股虧損 0.06 元，累計前 3 季 EPS0.21 元；累計前 11 月合併營收 693.29 億元，年減 1.69%。

大同擬辦理現增，每股暫訂 14 元，折價發行引爆賣老股換新股賣壓，今日開低走低，早盤以 19.25 元開出，一度重挫至跌停 17.7 元，盤中跌幅 9.4%。

另外，大同董事會同時通過將投資台南七股太陽能電廠，預計建置 40MW，投資金額約 23 億元，將在取得有關地方政府、台電及經濟部等單位同意後，由全資子公司「同陽能源」投資建置。

大同表示，過去數年投資綠能與智慧能源系統，符合政府大力推動的 5+2 前瞻計畫，在相關的領域已建立許多實績且持續發展中，例如太陽能發電，預計至今年底將建置完成 75MW，以屋頂太陽能為主；今後主投大型地面電廠與水上太陽能系統，配合微電網管理系統，可達分散式電網目標。

大同董事會決議參與綠能 (3519-TW)3 億元私募，讓其投入鑽石切割，以降低成本，大同認為，太陽能模組需要高效、輕量與成本競爭力的太陽能晶片，綠能的改善，一方面提升大同太陽能系統的投資報酬率，且改善大同的投資效益，強化集團在太陽能產業的整體競爭力。