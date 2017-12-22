NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈傳藝服裝秀　傳統設計融入現代時尚人美無敵　周子瑜的機場LOOKHealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
鉅亨網

全球第一個蘋果期貨今日上市 主力合約漲逾5%

鉅亨網2017/12/22 11:40
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

蘋果期貨今 (22) 日正式上市，首批上市交易蘋果期貨合約為 AP1805、AP1807、AP1810、AP1811、AP1812，各合約掛牌基準價均為 7800 元人民幣 / 噸。蘋果期貨上市當日漲跌停板幅度為合約掛盤基準價的 ±10%，交易保證金為 7%。格隆滙今 (22) 日報導， 主力合約 1805 漲逾 5%，最高報 8226 元人民幣 / 噸，成交量近 20 萬手。1807 合約也漲超 5%。

新浪財經今 (22) 日報導，蘋果期貨合約為一手 10 噸，最小變動價位為 1 元人民幣 / 噸，同時設有漲跌幅每天 5% 的限制。蘋果合約的代碼為 AP，最低交易保證金為合約價值的 7%。首批上市的蘋果合約分別是 2018 年 5 月、7 月、10 月、11 月、12 月交割的 5 個合約，基準價均為每噸 7800 元人民幣。

長江期貨表示，蘋果價格有明顯的周期性和規律性。自 12 月份開始至來年 6 月份以前，蘋果價格一般以上漲為主；6 月份以後至 11 月份，蘋果價格一般以下跌為主。對此可能的解釋是，6 月至 11 月是蘋果上市季節，也是舊果逐步下市的時候，價格將逐步降低。等到新果大量上市，價格會保持平穩築底過程；中信期貨也表示，蘋果的供需及季節性規律或使得蘋果期貨各合約價格不同，這意味著蘋果期貨上市之後存在潛在跨期套利機會。

證監會副主席方星海在鄭商所蘋果期貨上市儀式上致辭時表示，近年來，蘋果價格波動加大，產業企業、果農避險需求強烈，蘋果期貨作為定價工具，對於穩定貧困地區果農收入、發揮資本市場服務脫貧工作具有重要意義。方星海表示，蘋果期貨上市以後，還會研發上市紅棗期貨等特色產品期貨，更好服務三農扶貧工作。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字headline
〈2018投資雷達〉美元漲...大同現增折價發行 引爆套利...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan