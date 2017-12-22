全球第一個蘋果期貨今日上市 主力合約漲逾5%

新浪財經今 (22) 日報導，蘋果期貨合約為一手 10 噸，最小變動價位為 1 元人民幣 / 噸，同時設有漲跌幅每天 5% 的限制。蘋果合約的代碼為 AP，最低交易保證金為合約價值的 7%。首批上市的蘋果合約分別是 2018 年 5 月、7 月、10 月、11 月、12 月交割的 5 個合約，基準價均為每噸 7800 元人民幣。

蘋果期貨今 (22) 日正式上市，首批上市交易蘋果期貨合約為 AP1805、AP1807、AP1810、AP1811、AP1812，各合約掛牌基準價均為 7800 元人民幣 / 噸。蘋果期貨上市當日漲跌停板幅度為合約掛盤基準價的 ±10%，交易保證金為 7%。格隆滙今 (22) 日報導， 主力合約 1805 漲逾 5%，最高報 8226 元人民幣 / 噸，成交量近 20 萬手。1807 合約也漲超 5%。

長江期貨表示，蘋果價格有明顯的周期性和規律性。自 12 月份開始至來年 6 月份以前，蘋果價格一般以上漲為主；6 月份以後至 11 月份，蘋果價格一般以下跌為主。對此可能的解釋是，6 月至 11 月是蘋果上市季節，也是舊果逐步下市的時候，價格將逐步降低。等到新果大量上市，價格會保持平穩築底過程；中信期貨也表示，蘋果的供需及季節性規律或使得蘋果期貨各合約價格不同，這意味著蘋果期貨上市之後存在潛在跨期套利機會。

證監會副主席方星海在鄭商所蘋果期貨上市儀式上致辭時表示，近年來，蘋果價格波動加大，產業企業、果農避險需求強烈，蘋果期貨作為定價工具，對於穩定貧困地區果農收入、發揮資本市場服務脫貧工作具有重要意義。方星海表示，蘋果期貨上市以後，還會研發上市紅棗期貨等特色產品期貨，更好服務三農扶貧工作。