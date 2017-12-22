藍提案防總預算逕付二讀 綠：杯弓蛇影

林為洲稍晚在國民黨團大會後受訪表示，由於朝野對於本次院會議程沒有共識，那就表決議程到26日。因為現在民進黨會突然從委員會中抽出法案逕付二讀，上次水利會及稅改就是被民進黨突襲，所以國民黨只好進行防備。

（中央社記者王承中、蘇龍麒台北22日電）國民黨團書記長林為洲今天表示，為防止民進黨再將法案或預算案逕付二讀，已提295變更議程案防備。民進黨團總召柯建銘說，國民黨杯弓蛇影，很多重要法案恐無法處理。

他說，如果沒有搶先提變更議程案，不知道民進黨是否會今天就把所有的預算案通通從委員會抽出逕付二讀，讓各委員會無法審查，所以國民黨只好用提變更議程案來防備。

柯建銘隨後在民進黨團大會後受訪表示，立法院這個會期的院會只剩下今天、26日及29日，國民黨現在提200多個變更議程案要表決，勢必讓很多重要法案無法在這會期處理，國民黨必須要說明理由。

他說，國民黨今天的動作毫無意義，是驚弓之鳥、杯弓蛇影，自己沒有搞清楚狀況，還有很多重要法案要通過，他不認為國民黨有能力去阻擋。1061222