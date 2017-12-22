搜索票沒法官簽名　新黨將告檢調非法搜索

除了指控搜索票沒有法官簽名外，新黨也重播王炳忠直播畫面。當王炳忠詢問搜索理由和搜索案件時，搜查人員首先回答是「目前設定是犯罪嫌疑人」。對此，李勝峰表示，地檢署「法像莊嚴」開記者會 強調一切合法，但事實上搜索過程犯下許多粗魯錯誤，像是19日地檢署新聞稿中用詞是「因違反國家安全法案件」，但若是證人，應該要用「涉嫌違反國家安全法」，顯見地檢署確實把新黨青年軍視為犯罪嫌疑人。

新黨發言人王炳忠等人日前遭檢調大動作搜索住處，最後無保請回，過程引發社會爭議。新黨今(22)日再度召開記者會，秀出直播畫面，控訴搜索人員所出示的搜索票並沒有法官簽名，痛批在文件未備齊的狀況下就入侵民宅，因此新黨將控告北檢非法搜索，並到高檢申請移轉管轄。

王炳忠表示鐵證如山，在該有簽名的欄位卻沒有法官簽名，所以他才會追問法官是誰？叫什麼名字？但搜索人員卻只在簽名處不斷畫圈，根本是鬼遮眼，當時還讓國安站副主任葉麗卿插話代答法官是廖紋妤，顯見是搜查人員心虛。

王炳忠表示，雖然大家對他開直播有不同看法，但也「好家在」他有開啟直播，才能讓證據留存，沒讓一切死無對證。李勝峰再次強調，他會推動讓刑事訴訟法中，證人也可以有律師陪同的公投案。

▲新黨召開記者會，秀出直播截圖，控訴檢方非法搜索。（圖／記者戴祺修攝,2017.12.22）

對於新黨搜索票上法官簽名欄空白的指控，台北地院回應，台北地院所核發的搜索票，都蓋有機關印鑑及法官的印鑑章，雖然搜索票上法官沒有簽名，但依法律規定，「簽名與用印有相同效力」。但新黨律師陳麗玲強調，刑事訴訟法規定，搜索除了法院官防外，還需要法官「簽名」，用法官印章不能取代。

▲新黨召開記者會，秀出直播截圖，控訴檢方非法搜索。（圖／記者戴祺修攝,2017.12.22）

媒體詢問，名嘴周玉蔻在政論節目爆料指出，新黨青年軍成立了一個類似軍事訓練的團隊，且王炳忠家人的帳戶出現500萬新台幣，疑替共產黨發展組織。王炳忠說，檢方提示他的過程中，目睹沒有這些東西，不知道是否又是鬼遮眼。不過當媒體追問王炳忠本人是否有發展類軍事組織時，王炳忠原本想詢問何謂類軍事組織，但發言卻被李勝峰阻止，稱他回應檢方未提示他這個問題，如此的回應已經足夠。