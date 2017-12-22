NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
政治總覽黨政要聞國會殿堂政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈傳藝服裝秀　傳統設計融入現代時尚人美無敵　周子瑜的機場LOOKHealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
政治

搜索票沒法官簽名　新黨將告檢調非法搜索

記者戴祺修／台北報導2017/12/22 12:03
▲新黨召開記者會，秀出直播截圖，控訴檢方非法搜索。（圖／記者戴祺修攝,2017.12.22）
▲新黨召開記者會，秀出直播截圖，控訴檢方非法搜索。（圖／記者戴祺修攝,2017.12.22）

新黨發言人王炳忠等人日前遭檢調大動作搜索住處，最後無保請回，過程引發社會爭議。新黨今(22)日再度召開記者會，秀出直播畫面，控訴搜索人員所出示的搜索票並沒有法官簽名，痛批在文件未備齊的狀況下就入侵民宅，因此新黨將控告北檢非法搜索，並到高檢申請移轉管轄。

除了指控搜索票沒有法官簽名外，新黨也重播王炳忠直播畫面。當王炳忠詢問搜索理由和搜索案件時，搜查人員首先回答是「目前設定是犯罪嫌疑人」。對此，李勝峰表示，地檢署「法像莊嚴」開記者會  強調一切合法，但事實上搜索過程犯下許多粗魯錯誤，像是19日地檢署新聞稿中用詞是「因違反國家安全法案件」，但若是證人，應該要用「涉嫌違反國家安全法」，顯見地檢署確實把新黨青年軍視為犯罪嫌疑人。

王炳忠表示鐵證如山，在該有簽名的欄位卻沒有法官簽名，所以他才會追問法官是誰？叫什麼名字？但搜索人員卻只在簽名處不斷畫圈，根本是鬼遮眼，當時還讓國安站副主任葉麗卿插話代答法官是廖紋妤，顯見是搜查人員心虛。

王炳忠表示，雖然大家對他開直播有不同看法，但也「好家在」他有開啟直播，才能讓證據留存，沒讓一切死無對證。李勝峰再次強調，他會推動讓刑事訴訟法中，證人也可以有律師陪同的公投案。

▲新黨召開記者會，秀出直播截圖，控訴檢方非法搜索。（圖／記者戴祺修攝,2017.12.22）

對於新黨搜索票上法官簽名欄空白的指控，台北地院回應，台北地院所核發的搜索票，都蓋有機關印鑑及法官的印鑑章，雖然搜索票上法官沒有簽名，但依法律規定，「簽名與用印有相同效力」。但新黨律師陳麗玲強調，刑事訴訟法規定，搜索除了法院官防外，還需要法官「簽名」，用法官印章不能取代。

▲新黨召開記者會，秀出直播截圖，控訴檢方非法搜索。（圖／記者戴祺修攝,2017.12.22）

媒體詢問，名嘴周玉蔻在政論節目爆料指出，新黨青年軍成立了一個類似軍事訓練的團隊，且王炳忠家人的帳戶出現500萬新台幣，疑替共產黨發展組織。王炳忠說，檢方提示他的過程中，目睹沒有這些東西，不知道是否又是鬼遮眼。不過當媒體追問王炳忠本人是否有發展類軍事組織時，王炳忠原本想詢問何謂類軍事組織，但發言卻被李勝峰阻止，稱他回應檢方未提示他這個問題，如此的回應已經足夠。

關鍵字新黨國安法李勝峰王炳忠
防空汙打壓機車？交通部說話了違法搜索王炳忠？搜索票無法官簽名

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan