哥哥吸安大暴走嚇壞家人　妹妹大義滅親

楊姓男子有吸安毒惡習，日前吸毒後產生精神錯亂，將家裡翻箱倒櫃搞得亂七八糟，還拿滅火器亂噴，楊男妹妹不知所措嚇得報警處理；何安派出所警方到場制止，並在其房內查獲數個安非他命毒品吸食工具，後將其帶回所依毒品危害防治條例偵辦。

臺中市政府警察局第六分局何安派出所警員林子皓、陳宏霖於日前晚間接獲報案，報案人楊女表示是西屯區皇城街某大樓住戶，其兄疑似吸食毒品導致精神錯亂，將家中物品翻箱倒櫃弄得亂七八糟，拿滅火器把家裡噴得到處都是，還將家中多樣家具、物品砸毀，整個人情緒失控大暴走，員警到場見楊男精神恍惚、語無倫次，協助將其送醫。