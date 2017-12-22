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哥哥吸安大暴走嚇壞家人　妹妹大義滅親

記者鄧力軍/台中報導2017/12/22 11:53
▲楊男吸安毒後大暴走，將家裡城弄得亂七八糟（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2017.12.22）
▲楊男吸安毒後大暴走，將家裡城弄得亂七八糟（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2017.12.22）

楊姓男子有吸安毒惡習，日前吸毒後產生精神錯亂，將家裡翻箱倒櫃搞得亂七八糟，還拿滅火器亂噴，楊男妹妹不知所措嚇得報警處理；何安派出所警方到場制止，並在其房內查獲數個安非他命毒品吸食工具，後將其帶回所依毒品危害防治條例偵辦。

臺中市政府警察局第六分局何安派出所警員林子皓、陳宏霖於日前晚間接獲報案，報案人楊女表示是西屯區皇城街某大樓住戶，其兄疑似吸食毒品導致精神錯亂，將家中物品翻箱倒櫃弄得亂七八糟，拿滅火器把家裡噴得到處都是，還將家中多樣家具、物品砸毀，整個人情緒失控大暴走，員警到場見楊男精神恍惚、語無倫次，協助將其送醫。


▲警方在楊男房內搜出安非他命吸食器（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2017.12.22）

經楊男家屬同意後進行搜索，於楊男房內查獲已使用過之第二級毒品安非他命吸食器，待楊男治療結束精神穩定後，將其帶返所偵辦，楊男雖向警方辯稱該物品非其所有，對於吸食毒品一事也全盤否認，惟事證明確，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。

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關鍵字安非他命精神錯亂第六分局何安派出所
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