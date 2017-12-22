問題奶粉在台出貨近17萬罐 批號總整理

根據衛生福利部食品藥物管理署統計，首波召回名單中，台灣共有8項產品、10個批號受到影響，問題奶粉出貨量超過10萬罐；第二波召回則有7項產品受影響，其中6項已在台灣出貨，出貨量超過6.8萬罐。

法國乳製品大廠「拉克塔利斯」（Lactalis）公司生產的嬰兒奶粉，疑因奶粉遭沙門氏菌汙染，造成26名孩童生病，10日及21日兩度展開全球大規模召回。

食藥署食品組簡任技正鄭維智表示，除了立即回收問題產品，也依「食品安全衛生管理法」第34條規定，自14日起暫停受理法國Lactalis集團下的CELIALAITERIE DE CRAON及LACTALIS NUTRITION SANTE兩家製造廠的產品輸入查驗申請。

拉克塔利斯的2波召回行動，台灣共有端強、友華生技及佳格公司受到影響，共有近17萬罐問題奶粉流入市面，影響批號如下。

友華生技公司：「貝比卡兒HA水解蛋白幼兒配方」（批號17C0012657）。「金愛斯佳育嬰配方食品」（批號17C0012581）。「金愛斯佳育嬰配方食品」（批號17C0013028）。「愛斯康全家益健素」（批號17C0012349）。

端強公司：「新安琪兒舒哺無乳糖嬰兒奶粉-新配方」（批號17C0012913）。「新安琪兒安哺成長奶粉」（批號17C0013255）。「新安琪兒成長奶粉乳鐵配方」（批號17C0012517）。「新安琪兒SUPER幼兒成長奶粉」（批號17C0012911及17C0012928）。「新安琪兒安哺嬰兒奶粉-酸化新配方」（批號17C0012405）。「新安琪兒安哺嬰兒奶粉-酸化新配方（批號17C0012406）。「新安琪兒SUPERCARE成長奶粉」（批號17C0012392）。

佳格食品公司：「桂格ProBaby特選嬰兒配方奶粉新一代配方」（批號17C0013564）。「桂格ProCare優質嬰兒配方奶粉 新一代配方」（批號17C0012846及17C0013563）。「桂格ProCare優質成長奶粉乳鐵蛋白配方」（批號17C0012653）。

鄭維智強調，宣布召回的產品應於今天晚上12時前完成下架，若未下架將依「食品安全衛生管理法」開罰新台幣3萬至300萬元；未銷毀則將依法開罰6萬至2億元。1061222