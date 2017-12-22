反對勞基法修惡　勞團嗆明天街頭見

勞工團體表示，執政黨口口聲聲說要照顧勞工，但勞基法一修再修，不但沒有進步，反而倒退修法，蔡總統曾說過，勞工是心中最軟的一塊，意思是勞工是最軟弱的一塊嗎？勞團也說，勞基法是對勞工基本的保障，執政黨現在鬆綁七休一及輪班間隔，還要將加班費核實計算，這對勞工影響非常大。

由全國各地勞團和工會發起的「反對修惡勞基法大遊行」，將在明（23）日下午登場，向民進黨政府發出怒吼。活動前夕，勞團、工會代表和國民黨立委林為洲、李彥秀、江啟臣、蔣萬安齊聲大喊「一起反對修惡勞基法」、「明天街頭見」！要求政府重視勞工過勞現象。

銀行業代表表示，銀行員工工時非常長，去年就在立法院公聽會上說過，公司去年才死一個人，結果她先生最近在另一家銀行也去世了，很多員工每天都加班到8、9點，有的還沒有加班費，「這就是過勞啊」，但政府卻不重視這個現象，還在扯五四三，難道台灣就要變成過勞之島才可以嗎？高呼「明天街頭見！」

林為洲表示，有關一例一休的二度修法，上月底不論是院會付委、或委員會審查強行出委，都留下嚴重的議事瑕疵，相信一個月冷凍期後的朝野協商，民進黨也只是「過水」而已，非要在一月的臨時會以人數優勢強行通過，國民黨團將持續表達強烈反對立場。

林為洲說，民進黨一再漠視民意與在野黨理性的訴求，只會在國會殿堂秀多數暴力的肌肉、開反民意的坦克，蠻橫、鴨霸的行徑，已讓人忍無可忍。為了反過勞、維護勞工身心健康，呼籲勞工朋友與支持民眾明天勇敢站出來，大聲向政府「嗆聲」。

國民黨團指出，民進黨無視在野各黨團所提出的版本，行政、立法兩院硬幹闖關，不但條文還沒討論完，也不理會勞工與青年的場外抗議，蔡政府就悍然將修正案包裹送出委員會，要在明年一月臨時會以民進黨立委人數的優勢表決通過，如此欠缺社會溝通的修法過程，令人難以接受。



國民黨團表示，行政院版本一旦通過，勞工連續工作12天以上的狀況將就地合法；輪班制休息間隔僅8小時也被容許；每月班總時數上修到54小時。這是勞基法自1984年通過以來最嚴重的改惡，也是醫師、學者口中的「過勞死版勞基法」。蔡英文「落實周休二日」的宣示根本是幹話連篇，也是二度出賣勞工。

