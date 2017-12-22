手機失竊自保 養成5個好習慣

業者表示，美國去年有2萬3000台iPhone在邁阿密國際機場失竊，且去年失竊的iPhone手機在東歐國家可賣到2100美元。

趨勢科技日前在官方部落格發文指出，根據今年5月的一樁案例，歹徒利用工具破解iCloud帳號以解鎖偷來的iPhone手機；全球手機銷贓市場其實已具備相當規模，而破解iCloud是其中重要一環。

（中央社記者吳家豪台北22日電）資安業者最近發現結合真實世界的網路犯罪案例，竊賊先解鎖偷來的iPhone，再銷贓轉賣；為提高手機使用者的資安意識，建議養成5個良好習慣。

資安業者發現，駭客的手法相當直接，會假冒Apple名義發送一封電子郵件或簡訊給受害者，通知他們失竊的裝置已經尋獲；此時，心急如焚的受害者很可能不假思索就點下訊息隨附的連結，連上歹徒用來騙取受害者iCloud登入憑證的網頁，歹徒就能解鎖偷來的iPhone手機。

為保障行動裝置安全，趨勢科技建議養成5個良好習慣。第一，在iCloud帳號上啟用雙重認證，並開啟裝置的安全功能，例如尋找我的iPhone、自動鎖定。第二，定期備份資料以減少裝置遺失的損失。第三，當裝置失竊時，立即通知電信業者，不讓歹徒有機會繼續使用。

第四，多留意網路釣魚跡象，尤其小心不請自來、要求輸入iCloud或Apple ID登入憑證的電子郵件或簡訊。第五，工作場所應該強制實施嚴格的資安政策，尤其是會儲存或處理敏感資訊的裝置。

業者提醒，在購買二手裝置之前，務必向賣家或電信業者確認該裝置未被報失，例如行動通訊產業協會（CTIA）架設了一個專門用來確認IMEI的網站，來協助消費者和執法單位檢查某支iPhone是否被列入黑名單或報失。1061222