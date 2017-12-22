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小心妖股 管他長島冰茶賣什麼 改名沾上區塊鏈就暴

鉅亨網2017/12/22 11:50
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「長島冰茶」(Long island tea) 和區塊鏈 (blockchain) 到底有什麼關係？

在還來不及弄清其中關聯之際，這家長島冰茶飲料公司只因改名叫 Long Blockchain，周四盤中股價就大漲了 500%。

長島冰茶周四盤中一度飆漲逾500%。
長島冰茶周四盤中一度飆漲逾 500%。

過去，「長鏈」(Long Blockchain) 還是長島冰茶的時代，主要業務一直在銷售非酒精飲料，改名後，現在將尋求合作夥伴或投資開發區塊鏈公司。

網路泡沫有前例

只是改個名就能搭上飆漲列車，股市這樣狂熱的情形，讓人不能不聯想到上個世紀 90 年代末期，網路泡沫破滅前，只要公司名稱有「 .com 」，股價就先漲一通再說。

藉題發揮成妖股

美國證監機構對此股價異常飆漲的現象，警告投資人要當心「潛在的騙局」，目前有一些原本不知名的公司，突然宣布戰略轉變、進軍加密貨幣，股價藉此題材飆升。

本周另一檔暴漲的「妖股」Crypto Company(CRCW-US)，只是因為公司名稱掛上加密貨幣的加密 (Crypto) 二字，今年 9 月掛牌上市以來市值一度飆升逾 20 倍，達到 120 億美元，甚至短暫躋身美國市值最高的 500 家上市公司之列。

還有，那些宣稱要將業務轉向區塊鏈的公司也要多加注意，像 Rich Cigars(RCGR-US)，就在宣布將業務轉向區塊鏈技術後飆升，股價一天之內上漲 20 倍。

根據美國證券交易委員會的文件，Eric J. Watson 是長島冰茶的最大股東，持股超過 13％，Watson 是卡倫投資（Cullen Investments）的創辦人兼執行董事長，該公司在美國、英國、紐西蘭、澳洲等地擁有時裝零售、金融服務、農業、房地產和體育娛樂業務。　　

長島冰茶在截至 9 月 30 日的 3 個月內銷售額為 160 萬美元，淨虧損 390 萬美元，該公司今年前 9 個月銷售額為 390 萬美元，虧損 1160 萬美元。在股價暴漲之後，市值拉高到 6700 萬美元。

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