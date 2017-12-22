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男同學後悔了！高中畢業一年　普妹「隱乳爆發」變女神

生活中心／綜合報導2017/12/22 12:01
▲對比高中時期的照片，「關關Debby」被網友驚呼是女大十八變！（圖／翻攝自關關IG , 2017.12.22）
▲對比高中時期的照片，「關關Debby」被網友驚呼是女大十八變！（圖／翻攝自關關IG , 2017.12.22）

近日在17直播上出現了一名爆乳正妹主播「關關Debby」，憑著甜美的臉蛋，令人看了稱羨的魔鬼身材，吸引了許多忠實粉絲天天守候，人氣扶搖直上。如今更有網友在IG上挖掘出她的許多高中舊照，不看還好，一看不得了！

高中時的關關看起來只是個可愛「普妹」，不僅身著寬鬆運動校服，還戴著粗框眼鏡，完全預料不到如今畢業一年的她，瞬間搖身一變「乳量大爆發」！讓網友們驚呼真的是「女大十八變啊！」


「關關Debby」憑著甜美的臉蛋，令人看了稱羨的魔鬼身材，吸引了許多忠實粉絲天天守候，人氣扶搖直上。（圖／翻攝自關關IG , 2017.12.22）


「關關Debby」憑著甜美的臉蛋，令人看了稱羨的魔鬼身材，吸引了許多忠實粉絲天天守候，人氣扶搖直上。（圖／翻攝自關關IG , 2017.12.22）

去年才剛剛從高中畢業的關關，目前已經在網路直播界擁有超高的人氣，追蹤人數破7萬，十分驚人。平時喜歡在IG上分享生活趣事與自拍的她，日前卻被有心網友挖出IG中的陳年舊照；照片中可見，當時才高中的關關，穿著運動校服，身材看起來「很普通」，外表也比較青澀，戴著粗框眼鏡、留著妹妹頭，怎麼樣看也難以看出，如今才畢業一年的她，已經搖身一變成為「爆乳女神」！


「關關Debby」憑著甜美的臉蛋，令人看了稱羨的魔鬼身材，吸引了許多忠實粉絲天天守候，人氣扶搖直上。（圖／翻攝自關關IG , 2017.12.22）


「關關Debby」憑著甜美的臉蛋，令人看了稱羨的魔鬼身材，吸引了許多忠實粉絲天天守候，人氣扶搖直上。（圖／翻攝自關關IG , 2017.12.22）


「關關Debby」憑著甜美的臉蛋，令人看了稱羨的魔鬼身材，吸引了許多忠實粉絲天天守候，人氣扶搖直上。（圖／翻攝自關關IG , 2017.12.22）

許多網友看到後也紛紛驚呼：「女大十八變啊！」、「想必當時同班的男生，現在一定很後悔」、「不得不說，這真是超級潛力股」、「其實高中時也超可愛的啊！」

關鍵字關關17直播爆乳女大十八變
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