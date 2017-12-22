台北市地王 101五度蟬連每坪575萬元

（中央社記者劉建邦台北22日電）台北市今天公布107年土地現值，地王由101大樓第5度蟬連，每平方公尺為新台幣174萬1000元，地后是新光摩天大樓，每平方公尺172萬3986元；住宅區第一名為帝寶，前三名都位在仁愛路的大樓。
台北市政府地政局召開「107年公告地價及公告土地現值作業」記者會，局長李得全說，今年地王仍是台北101大樓，但從近年公告土地現值統計數據分析，101和新光大樓差距越來愈小，地王、地后在東、西區移動是城市動態發展結果。
地價科科長潘依茹表示，台北101大樓是今年地王，第5度蟬連，公告土地現值為每平方公尺為新台幣174萬1000元，每坪為575萬5372元；第二名地后則是台北火車站前的新光摩天大樓，每平方公尺172萬3986元，每坪為569萬9127元。
潘依茹說，統計民國102年至107年公告土地現值變動數據，101大樓從103年變為第一名，但近期發現兩處價差幅度逼近，後續端看西區門戶計畫發展是否帶動西區商圈，可能讓新光摩天大樓後勢看漲。
至於住宅區部分，潘依茹表示，經統計，第一名是位在大安區的宏盛帝寶，每平方公尺為125萬9000元，每坪為416萬1983元，第二名有兩處都位在仁愛路，靠近國父紀念館的尚華仁愛和仁愛麗景大樓，每平方公尺110萬7000元，每坪365萬9504元。
潘依茹說，從近期實價登錄資訊發現，宏盛帝寶房價每坪為298萬元，是全市最高，北市公布的公告現值和地價就是按照實價登錄資料反映，至於住宅區第二名大樓，每坪約170幾萬元。1061222