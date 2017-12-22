NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈傳藝服裝秀　傳統設計融入現代時尚人美無敵　周子瑜的機場LOOKHealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
中央社

台北市地王 101五度蟬連每坪575萬元

中央社2017/12/22 11:53
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者劉建邦台北22日電）台北市今天公布107年土地現值，地王由101大樓第5度蟬連，每平方公尺為新台幣174萬1000元，地后是新光摩天大樓，每平方公尺172萬3986元；住宅區第一名為帝寶，前三名都位在仁愛路的大樓。

台北市政府地政局召開「107年公告地價及公告土地現值作業」記者會，局長李得全說，今年地王仍是台北101大樓，但從近年公告土地現值統計數據分析，101和新光大樓差距越來愈小，地王、地后在東、西區移動是城市動態發展結果。

地價科科長潘依茹表示，台北101大樓是今年地王，第5度蟬連，公告土地現值為每平方公尺為新台幣174萬1000元，每坪為575萬5372元；第二名地后則是台北火車站前的新光摩天大樓，每平方公尺172萬3986元，每坪為569萬9127元。

潘依茹說，統計民國102年至107年公告土地現值變動數據，101大樓從103年變為第一名，但近期發現兩處價差幅度逼近，後續端看西區門戶計畫發展是否帶動西區商圈，可能讓新光摩天大樓後勢看漲。

至於住宅區部分，潘依茹表示，經統計，第一名是位在大安區的宏盛帝寶，每平方公尺為125萬9000元，每坪為416萬1983元，第二名有兩處都位在仁愛路，靠近國父紀念館的尚華仁愛和仁愛麗景大樓，每平方公尺110萬7000元，每坪365萬9504元。

潘依茹說，從近期實價登錄資訊發現，宏盛帝寶房價每坪為298萬元，是全市最高，北市公布的公告現值和地價就是按照實價登錄資料反映，至於住宅區第二名大樓，每坪約170幾萬元。1061222

港地鐵將使用陸製列車 英製...蘋果傳攻先進心電檢測 Ap...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan