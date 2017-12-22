台北市地王 101五度蟬連每坪575萬元

（中央社記者劉建邦台北22日電）台北市今天公布107年土地現值，地王由101大樓第5度蟬連，每平方公尺為新台幣174萬1000元，地后是新光摩天大樓，每平方公尺172萬3986元；住宅區第一名為帝寶，前三名都位在仁愛路的大樓。

台北市政府地政局召開「107年公告地價及公告土地現值作業」記者會，局長李得全說，今年地王仍是台北101大樓，但從近年公告土地現值統計數據分析，101和新光大樓差距越來愈小，地王、地后在東、西區移動是城市動態發展結果。

地價科科長潘依茹表示，台北101大樓是今年地王，第5度蟬連，公告土地現值為每平方公尺為新台幣174萬1000元，每坪為575萬5372元；第二名地后則是台北火車站前的新光摩天大樓，每平方公尺172萬3986元，每坪為569萬9127元。