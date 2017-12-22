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基本時薪明年漲　上班族無感　嘆永遠追不上物價

記者陳家蕙／台北報導2017/12/22 12:24
▲1111 人力銀行副總經理何啟聖指出，雖然基本時薪明年漲至 140 元，上班族仍大嘆錢不夠用。（圖／記者陳家蕙攝,2017.12.22）
▲1111 人力銀行副總經理何啟聖指出，雖然基本時薪明年漲至 140 元，上班族仍大嘆錢不夠用。（圖／記者陳家蕙攝,2017.12.22）

基本時薪明( 2018 )年將調漲至 140 元，被認為是打工族福音。不過，人力銀行今( 22 )日公布調查，7成4受訪者對此無感，主因是薪水永遠趕不上物價上漲幅度。同時，有兼職打工的上班族中，4成5曾遭受不合理對待，又以未投保勞健保最多。

明年基本工資調升，時薪將從目前 133 元漲至 140 元，服務業從業人員或兼職打工的學生、上班族將可受惠。不過， 1111 人力銀行調查發現，有7成4表示，基本時薪漲至 140 元對改善生活「幾乎無感」，其中， 39.4% 認為「物價仍偏高，應先抑制物價」及「調漲幅度小，對改善生活沒有幫助」( 34.8% )。

進一步分析，已經在兼職/打工的受訪者當中，以「已婚，有小孩」比例最高，而有意兼職/打工的受訪對象，則以「離婚，有小孩」的意願居冠。1111 副總經理何啟聖認為，隨物價居高不下，讓肩負養育孩子責任的受薪階級感壓力，造成上班族被迫成為職場劈腿族，必須利用下班時間搶賺外快，填補收入缺口。

何啟聖並提醒，年底是節慶兼職打工的旺季，薪資優渥投資報酬率高，不過，根據調查，有4成5的受訪者曾受過不合理對待，其中近1成5未保勞健保為最大宗，其次「工作內容與預期不符」( 11.4% )、「薪資被扣減」( 5.9% )


▲調查顯示，打工族最常遭受的不合理對待為「未投保勞健保」。（圖／1111 人力銀行提供）

調查並發現，當碰上不合理對待時，高達6成的人「自認倒楣/不追究」，會向主管單位檢舉申訴者僅2成2。

關鍵字1111人力銀行基本時薪物價打工
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