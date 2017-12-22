市場波動大　彭總裁應再留任？顧立雄：拜託這事與我無關

中央銀行總裁彭淮南將於明（2018）年2月25日任期屆滿，雖然他已表達不再續任，在21日任內主持的最後一場理監事會後記者會上也說，「 我會記得我講過的話」，不過，央行常務理監胡勝正認為，明年金融市場波動大，總統蔡英文應再讓彭淮南做2年。對此，顧立雄今（22）日被問到此問題時表示，「怎會問到我邊來，拜託這件事與我無關。」

彭淮南是在 1998 年前央行總裁許遠東因大園空難逝世，同年 2 月 25 日臨危受命接下央行總裁，而且一做就近 20 年，這任期將於明年 2 月屆滿，他在去年 9 月第 3 季央行理監事會上首度表明：「央行總裁是我最後一個公職、也是最後一個任期」。今年9月 21 日第 3 季央行理監事會後記者會上，他也再次強調，去年 9 月就已說過，「This is my last term」，再次重申這是最後一個任期。