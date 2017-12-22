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市場波動大　彭總裁應再留任？顧立雄：拜託這事與我無關

記者顏真真／台北報導2017/12/22 12:19
▲金管會主委顧立雄（中）上午出席「金融資安資訊分享與分析中心」揭牌儀式，被問到央行總裁彭淮南是否應再留任，他回應：「這怎會問到我這邊，拜託這事件與我無關。」（圖／記者顏真真攝 , 2017.12.22）
▲金管會主委顧立雄（中）上午出席「金融資安資訊分享與分析中心」揭牌儀式，被問到央行總裁彭淮南是否應再留任，他回應：「這怎會問到我這邊，拜託這事件與我無關。」（圖／記者顏真真攝 , 2017.12.22）

中央銀行總裁彭淮南將於明（2018）年2月25日任期屆滿，雖然他已表達不再續任，在21日任內主持的最後一場理監事會後記者會上也說，「 我會記得我講過的話」，不過，央行常務理監胡勝正認為，明年金融市場波動大，總統蔡英文應再讓彭淮南做2年。對此，顧立雄今（22）日被問到此問題時表示，「怎會問到我邊來，拜託這件事與我無關。」

彭淮南是在 1998 年前央行總裁許遠東因大園空難逝世，同年 2 月 25 日臨危受命接下央行總裁，而且一做就近 20 年，這任期將於明年 2 月屆滿，他在去年 9 月第 3 季央行理監事會上首度表明：「央行總裁是我最後一個公職、也是最後一個任期」。今年9月 21 日第 3 季央行理監事會後記者會上，他也再次強調，去年 9 月就已說過，「This is my last term」，再次重申這是最後一個任期。

不過，在全球熱錢資金亂竄、可能劇烈衝擊台灣匯市，央行常務理事、中華經濟研究院董事長胡勝正認為，台灣的央行總裁不應該在這個時候換將，總統蔡英文總統應拜託彭淮南再做2年，先把匯市穩定下來，再來討論未來的貨幣政策該如何改革。

對於是否真的要退休？彭淮南在昨日的央行理監事會後記者會強調：「我會記得我講過的話」，之後媒體再追問如果再留任2年呢？會不會有任何意外或驚喜？彭淮南再重申：「我會記得我講過的話」。

金管會主委顧立雄今日上午出席「金融資安資訊分享與分析中心」揭牌儀式後，也被問到因應金融市場波動彭總裁是否應再留任？他先說「有沒有問錯人，怎會問到我這邊來」，隨後表示，世界局勢本來就多變，受很多因素影響，「我沒辦法去揣測，拜託這件事與我無關。」

 

關鍵字彭淮南顧立雄央行金管會央行總裁胡勝正
彭神為匯率抱屈　台幣續升站2字頭基本時薪漲　上班族嘆仍追不上物價

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