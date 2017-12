市場波動大　彭總裁應再留任？顧立雄：拜託這事與我無關

中央銀行總裁彭淮南將於明(2018)年2月25日任期屆滿,雖然他已表達不再續任,在21日任內主持的最後一場理監事會後記者會上也說,「 我會記得我講過的話」,不過,央行常務理監胡勝正認為,明年金融市場波動大,總統蔡英文應再讓彭淮南做2年。對此,顧立雄今(22)日被問到此問題時表示,「怎會問到我邊來,拜託這件事與我無關。」

彭淮南是在 1998 年前央行總裁許遠東因大園空難逝世,同年 2 月 25 日臨危受命接下央行總裁,而且一做就近 20 年,這任期將於明年 2 月屆滿,他在去年 9 月第 3 季央行理監事會上首度表明:「央行總裁是我最後一個公職、也是最後一個任期」。今年9月 21 日第 3 季央行理監事會後記者會上,他也再次強調,去年 9 月就已說過,「This is my last term」,再次重申這是最後一個任期。