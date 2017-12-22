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貴金屬熊市進入尾聲？專家：金價2018上看1400

鉅亨網2017/12/22 12:01
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根據 ABC Bullion ，貴金屬的熊市就快進入尾聲，預期價格將於 2018 年爬升至突破每盎司 1400 美元「關卡」。

ABC Bullion 首席經濟學家 Jordan Eliseo 近來接受《Kitco News》專訪表示，「金價將持續自熊市反彈，預估黃金價格 2018 年將朝 1375 美元至 1425 美元前進。」明年觀察的部份關鍵在於美股、美元與聯準會 (Fed) 。

Jordan Eliseo 表示，美股 2017 年出現驚人漲勢，但屢創新高的同時市場波動卻相當低，這樣的情況前所未見。如果股市持續上漲，波動卻維持低位，明年對金價來說將是逆風，換句話說，若市場波動性增加或股市意外下跌，金價就能大幅受惠。

Jordan Eliseo 同時預估美元 2018 年將會下挫，對金價來說也是一大「助攻」。另外，作風較不那麼「強勢」的聯準會也可能協助支撐金價明年走勢，「我並不認為 Fed 會如市場預期那般鷹派，因為關於核心通膨仍存在許多問號，還有關於經濟持續增長的擔憂，儘管經濟增長近來表現相對強勁。」

與此同時，實體黃金的需求或於 2018 年維持穩定，更明確地說，西方市場的需求將自近 10 年來新低水平改善。 Jordan Eliseo 表示，「市場將見到 ETF 買氣增加，黃金今年在歐洲 ETF 與實體市場買氣皆回升，此情況也將繼續支撐金價。」

同時，央行們也將重新開始買進黃金， Jordan Eliseo 估計 2018 年將再次見到數百公噸黃金的收購，中國與印度市場的黃金需求也將表現穩定，「我對實體黃金需求有信心，但需求不必然會於明年大幅飆高。」

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