蘋果傳攻先進心電檢測 Apple Watch再升級

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）蘋果傳布局手錶先進心電檢測。外媒報導，蘋果正開發可數天持續偵測心臟的先進心電檢測功能，未來可應用在新一代AppleWatch。

彭博（Bloomberg）引述知情人士報導，蘋果正在開發可應用在未來智慧手錶的先進心臟偵測功能，可以透過手指按壓手錶，追蹤一般察覺不出、來自胸腔心臟跳動的電流訊號，藉此偵測心律狀況。

未來Apple Watch可能具備心電圖（electrocardiograms）功能，可以持續幾天檢測心臟狀況。

報導表示，未來Apple Watch的心臟檢測功能，不僅只是蒐集數據，蘋果可能會採用更先進的感測元件，還可以預測心臟可能發生的徵狀，提升既有的心率檢測功能。