蘋果傳攻先進心電檢測 Apple Watch再升級

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）蘋果傳布局手錶先進心電檢測。外媒報導，蘋果正開發可數天持續偵測心臟的先進心電檢測功能，未來可應用在新一代AppleWatch。
彭博（Bloomberg）引述知情人士報導，蘋果正在開發可應用在未來智慧手錶的先進心臟偵測功能，可以透過手指按壓手錶，追蹤一般察覺不出、來自胸腔心臟跳動的電流訊號，藉此偵測心律狀況。
未來Apple Watch可能具備心電圖（electrocardiograms）功能，可以持續幾天檢測心臟狀況。
報導表示，未來Apple Watch的心臟檢測功能，不僅只是蒐集數據，蘋果可能會採用更先進的感測元件，還可以預測心臟可能發生的徵狀，提升既有的心率檢測功能。
目前的Apple Watch Series 3內建watchOS作業系統，使用者可以隨時使用「心率」app 查看心率，也可將「心率」複雜功能加到錶面。
Apple Watch Series 3的心率感應器使用「光體積變化描記法」，利用血液紅色是因為反射紅光並吸收綠光的原理，Apple Watch利用與感光光電二極體配對的綠光LED，偵測特定時間流經手腕的血液量，達到心率監測的效果。
Apple Watch Series 3銷售看佳。本土投顧分析師先前報告預期，今年Apple Watch出貨量約1750萬支到1800萬支，新款Apple Watch出貨量約800萬支到900萬支，其中新款LTE機種款式占比約35%到40%。1061222