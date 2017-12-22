南寶廣東韶關建3萬噸新廠 目標2019年投產

至於南寶昆山商務，則是今年下半年南寶為佈局中國內銷市場，在中國投入的子公司，增資前實收資本額約為新台幣 3023.3 萬元，許明現表示，昆山商務目前先代理 3M 暢銷產品，並將逐步引進南寶消費性接著劑與塗料等產品，在天貓、京東與亞馬遜等電商平台上銷售。

南寶執行長許明現表示，韶關廠將以現有接著劑產品等樹脂材料的生產與銷售為主，年產能規劃 3 萬噸，建廠時間約需 1 年半，預計 2019 年投產，該廠也將生產南寶旗下許多新產品應用。

許明現表示，昆山商務約從 9 月開始營運，營運表現不錯，為達明年營收 3.6 億元的目標，決定進行現金增資，此次現增金額約 1.2 億元，目的為充實營運資金。

展望明年，許明現透露，除了現有市場佈局外，將在南美、印度與非洲等地區建構新銷售通路，且新開發的碳纖應用、光學膠與水性木器塗料等產品，已逐步切入市場。

南寶成立於 1963 年 10 月，是國內老牌樹脂材料大廠，其生產的南寶樹脂知名度高，目前主要以台灣為生產與銷售重心，而後陸續在泰國、印尼與越南等地落腳，又以越南為其在東南亞的主要製造與銷售基地。南寶目前資本額為 10.86 億元。