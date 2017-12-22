NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈傳藝服裝秀　傳統設計融入現代時尚人美無敵　周子瑜的機場LOOKHealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
鉅亨網

南寶廣東韶關建3萬噸新廠 目標2019年投產

鉅亨網2017/12/22 12:09
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

老牌樹脂材料大廠南寶 (4766-TW) 董事會決議通過，將斥資新台幣 4.6 億元，於中國廣東韶關設廠，年產能規劃 3 萬噸，預計 2019 年投產，此外，南寶也將增資 100% 持股子公司南寶昆山商務，增資金額約新台幣 1.2 億元，目的為充實該公司營運資金，力拚明年營收達 3.6 億元。

南寶執行長許明現表示，韶關廠將以現有接著劑產品等樹脂材料的生產與銷售為主，年產能規劃 3 萬噸，建廠時間約需 1 年半，預計 2019 年投產，該廠也將生產南寶旗下許多新產品應用。

至於南寶昆山商務，則是今年下半年南寶為佈局中國內銷市場，在中國投入的子公司，增資前實收資本額約為新台幣 3023.3 萬元，許明現表示，昆山商務目前先代理 3M 暢銷產品，並將逐步引進南寶消費性接著劑與塗料等產品，在天貓、京東與亞馬遜等電商平台上銷售。

許明現表示，昆山商務約從 9 月開始營運，營運表現不錯，為達明年營收 3.6 億元的目標，決定進行現金增資，此次現增金額約 1.2 億元，目的為充實營運資金。

展望明年，許明現透露，除了現有市場佈局外，將在南美、印度與非洲等地區建構新銷售通路，且新開發的碳纖應用、光學膠與水性木器塗料等產品，已逐步切入市場。

南寶成立於 1963 年 10 月，是國內老牌樹脂材料大廠，其生產的南寶樹脂知名度高，目前主要以台灣為生產與銷售重心，而後陸續在泰國、印尼與越南等地落腳，又以越南為其在東南亞的主要製造與銷售基地。南寶目前資本額為 10.86 億元。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字樹脂材料許明現南寶電商中國增資3m天貓京東亞馬遜塗料東南亞越南headline
貴金屬熊市進入尾聲？專家：...〈2018投資雷達〉晶圓代...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan