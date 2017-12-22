明年經濟展望 中研院：萬里晴空飄烏雲

中研院研究員周雨田指出，目前看來，全球明年都相當樂觀，2017年的復甦情況將延續到2018年，表現不會太差，主因全球需求上升及原物料價格趨穩，全球經濟與貿易不斷增長，明年台灣經濟成長率仍有2字頭，但考量比較基期較高下，成長率會比今年略低點。

中央研究院經濟所今天發布2018年台灣經濟情勢總展望，預估明年經濟成長率為2.43%，消費者物價指數成長率為1.18%，同時，上調今年經濟成長率預估至2.64%，較7月發布的2.18%調升0.46個百分點。

（中央社記者蔡怡杼台北22日電）中央研究院上調今年台灣經濟成長率預估至2.64%，並預估明年經濟成長率為2.43%，中研院經濟所所長簡錦漢以晴空萬里飄烏雲形容明年前景。

中研院副院長黃進興提醒，即便景氣復甦，背後仍有很多不確定性因素。他指出，隨著美國啟動逐步升息並縮表的基調，其他國家也開始跟進回歸常態化的貨幣政策，使得全球利率水準面臨上行壓力，將加速引導資金回流至已開發國家，影響部分新興國家經濟增長面臨多重風險，再者中國大陸經濟政策走向以及全球政治風險，皆會對台灣經濟表現有著不可分割的連動性，這些外部因素都會影響台灣。

簡錦漢表示，受惠全球經濟擴張，國際主要預測機構紛紛上修今、明年經濟展望，至於國內方面則多了幾個議題，如加薪、前瞻基礎建設計畫等都會帶動國內消費以及投資表現，加上蘋果新機iPhone Ｘ及電動車零組件表現不錯，對台灣出口表現有所助益。

簡錦漢指出，明年看起來晴空萬里，但遠遠中仍飄著幾朵烏雲，如中美貿易衝突、美國稅改以及聯準會縮表，究竟明年情況會不會比今年好，目前國內外機構各有解讀。

同時，周雨田也提醒，明年全球仍面臨不確定因素干擾，包含地緣政治風險、中國大陸債務比重較高、中美貿易大戰恐一觸即發。1061222