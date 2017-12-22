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中央社

歷經波折 中泰鐵路動工

中央社2017/12/22 12:07
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社記者張淑伶上海22日電）歷經波折的中泰鐵路一期工程21日在泰國動工，預計2021年通車。這項開工比原定計畫延後2年。

中泰鐵路一期工程連接泰國首都曼谷和泰國東北部的呵叻府，全長253公里。二期工程則將延伸到寮國廊開府，屆時再連接中國與寮國之間的鐵路。

中國中央電視台新聞報導，泰國東北部面積廣大而貧窮，泰國交通部長表示，這將是一條「扶貧鐵路」，能帶動地區的發展。

根據中國政府網，中國國務院總理李克強21日發信祝賀這項合作項目的開工，表示盼早日實現中泰鐵路和中寮鐵路的互聯互通，促進經貿交流和人員往來。

北京青年報微信號政知見報導，中國大陸第一條「走出去」的高鐵是印尼雅萬高鐵，中泰高鐵的合作模式與雅萬高鐵不同，高鐵技術和車輛來自中國，但經費全部由泰方承擔。雅萬高鐵向中國貸款建設，但印尼方面提供鐵路沿線的土地開發權給中國。

2013年李克強表示有意參與泰國高鐵建設，與時任泰國總理盈拉（Yingluck Shinawatra）簽下被稱為「大米換高鐵」的協議。2014年盈拉下台，新總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）上台後一度暫緩此合作，2015年重建曙光，當年底舉行啟動儀式。

2016年3月帕拉育又對合作內容變卦，鐵路長度縮水，雙方歷經20次談判，項目細節一改再改。1061222

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