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美首度公布人權惡棍名單 陸官員上榜

中央社2017/12/22 12:08
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者鄭崇生華盛頓21日專電）美國總統川普今天按「全球馬尼次基法」要求，公布首份全球殘害人權者黑名單，其中，中國大陸一名地方層級警察官員上榜遭制裁。

全球馬尼次基法（Global Magnitsky Act）於前總統歐巴馬任內簽署生效，主要彰顯美國保護與捍衛人權的價值觀，授權美國總統制裁世界上侵害人權的腐敗人士，方式包括拒絕發放簽證給黑名單上的人，禁止這些人入境美國，若這些人士在美國有資產，美國政府有權凍結，也禁止美國民眾與這些人權惡棍有商務往來。

法案規定，美國總統須在今年底公布首份黑名單，川普在這一議題上沒推翻歐巴馬任上簽署的法案，今天以行政命令的方式，追認包括財政部、國務院及司法部公布的首份迫害人權黑名單及相關制裁措施。

首份嚴重侵害人權的貪腐份子名單共13人上榜，其中，中國官員、現任北京警察學院黨委書記高岩上榜，資料顯示，他是正局級官員。

在財政部公布的名單中指出，高岩擔任北京市公安局朝陽分局長期間，大陸維權人士曹順利遭迫害死於拘留所，是高岩上榜遭制裁的原因。

曹順利2013年9月在赴日內瓦參加聯合國人權理事會會議前遭秘密逮補，1個月後、北京官方才宣布她因涉嫌「非法集會罪」遭羈押於朝陽區看守所，儘管當時美國國務院、歐洲聯盟及聯合國人權理事會同聲譴責，但中國沒釋放她，2014年初、她在關押期間逝世。多個人權團體則指控，是北京當局將她監禁致死。

國務院今天聲明表示，美國將持續讓犯下嚴重侵害人權與腐敗行為的人士，付出沉重代價。

這一人權法案是為紀念遭俄羅斯關押致死的審計律師馬尼次基（Sergei Magnitsky），他因發現並狀告俄羅斯稅務官員的不法行為、遭莫斯科當局監禁，於獄中病逝。1061222

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