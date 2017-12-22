美首度公布人權惡棍名單 陸官員上榜

（中央社記者鄭崇生華盛頓21日專電）美國總統川普今天按「全球馬尼次基法」要求，公布首份全球殘害人權者黑名單，其中，中國大陸一名地方層級警察官員上榜遭制裁。

全球馬尼次基法（Global Magnitsky Act）於前總統歐巴馬任內簽署生效，主要彰顯美國保護與捍衛人權的價值觀，授權美國總統制裁世界上侵害人權的腐敗人士，方式包括拒絕發放簽證給黑名單上的人，禁止這些人入境美國，若這些人士在美國有資產，美國政府有權凍結，也禁止美國民眾與這些人權惡棍有商務往來。

法案規定，美國總統須在今年底公布首份黑名單，川普在這一議題上沒推翻歐巴馬任上簽署的法案，今天以行政命令的方式，追認包括財政部、國務院及司法部公布的首份迫害人權黑名單及相關制裁措施。