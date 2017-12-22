校長遴選 3任職台大候選人未獲學生支持

（中央社記者陳至中台北22日電）台大校長遴選8人角逐，學生會今天公布學生意向投票結果。有趣的是，3位目前任職台大的候選人，未獲得學生支持，包括現任行政副校長張慶瑞。

台大學生會今天上午公布「學生意向投票」結果，共1140張有效票，8位候選人中，王汎森、管中閔、陳弱水、周美吟超過預先設定的門檻（1/3，386票），成為學生推薦候選人。吳誠文、吳瑞北、陳銘憲、張慶瑞則「皆以些微差距未達門檻」。

有趣的是，吳瑞北（電資學院教授）、陳銘憲（電資學院院長）、張慶瑞（副校長）3人目前都在校內任職，尤其張慶瑞還曾擔任代理校長，照理說與學生接觸密切，卻在學生意向投票中失利。