校長遴選 3任職台大候選人未獲學生支持

（中央社記者陳至中台北22日電）台大校長遴選8人角逐，學生會今天公布學生意向投票結果。有趣的是，3位目前任職台大的候選人，未獲得學生支持，包括現任行政副校長張慶瑞。
台大學生會今天上午公布「學生意向投票」結果，共1140張有效票，8位候選人中，王汎森、管中閔、陳弱水、周美吟超過預先設定的門檻（1/3，386票），成為學生推薦候選人。吳誠文、吳瑞北、陳銘憲、張慶瑞則「皆以些微差距未達門檻」。
有趣的是，吳瑞北（電資學院教授）、陳銘憲（電資學院院長）、張慶瑞（副校長）3人目前都在校內任職，尤其張慶瑞還曾擔任代理校長，照理說與學生接觸密切，卻在學生意向投票中失利。
台大管理學院學生會長何智凡分析，張慶瑞長期以來的言行，容易讓人覺得是「反動派」。上一次校務會議中，學生會想要直播，張慶瑞身為副校長卻投下反對票，「這件事很傷。」
對此，張慶瑞稍晚接受中央社電話採訪時，虛心接受學生意向投票結果。但他也提到，要瞭解有多少人投票，並評估代表性，目前看起來，「外來的比較獲得認同。」可見學校行政上，需有更多管道，跟學生持續溝通和互動。
明天台大校務會議就要對8位候選人進行推薦投票，獲得1/3以上校務會議代表支持者，才能進入下一階段。張慶瑞說他以平常心看待，任何人出來擔任校長職務，都對台大有幫助。
獲得學生支持的前文學院院長陳弱水則低調地說，學生透過投票表達意向是很好的事情，提醒各候選人需更注意學生事務。但這次投票並不在正式校長遴選程序中，他對結果也沒有任何意見。1061222