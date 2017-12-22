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政治

藍智庫民調：完全執政　逾五成民眾憂民進黨獨斷獨行

記者戴祺修／台北報導2017/12/22 12:27
▲國家政策基金會舉辦「這個蔡政府給了全民難受的聖誕禮物、執政一年半施政表現民調」記者會（圖／國政基金會提供）
▲國家政策基金會舉辦「這個蔡政府給了全民難受的聖誕禮物、執政一年半施政表現民調」記者會（圖／國政基金會提供）

隸屬藍營的國家政策基金會今(22)日舉辦「這個蔡政府給了全民難受的聖誕禮物、執政一年半施政表現民調」記者會。根據民調題目詢問，在蔡英文政府完全執政，同時掌握行政權及立法權，請問您覺得這種情況會有助於「提高政府效能」，還是造成「政府獨斷獨行」的問題上？認為有助提高效能者為23.9%，認為造成獨斷獨行者高達56.3%。

在總統蔡英文的滿意度上，民調數字也顯示，非常不滿意與不太滿意者都有32.8%，合計有65.6%，非常滿意與還算滿意總共有28.8％。在賴清德的施政表現部分，民眾非常不滿意、不太滿意分別為15.7％、25.4％，合計41.1％，非常滿意與還算滿意共為44.1％。

此外，針對蔡政府執政一年半以來，推動多項改革措施，台灣社會是更加團結，還是更加分裂？有高達64.6%受訪者認為更加分裂，15.3%認為更加團結。智庫指出，從上述民調結果看出，民進黨威權與獨裁性格愈來愈明顯。執行長孫立群表示，總統蔡英文與閣揆賴清德兩人「滿意度堪憂」。

這項電話民調是由全國公信力民意調查公司在民國106年12月18日到19日晚間6點到10點間進行，成功樣本為1,094個，以單純隨機抽樣方式調查，在95%信心水準下，誤差不超過±2.96%。

關鍵字國政基金會蔡英文賴清德完全執政
反對勞基法修惡　勞團嗆明天街頭見證人不能請律師　藍委提案補漏洞

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