藍智庫民調：完全執政　逾五成民眾憂民進黨獨斷獨行

隸屬藍營的國家政策基金會今(22)日舉辦「這個蔡政府給了全民難受的聖誕禮物、執政一年半施政表現民調」記者會。根據民調題目詢問，在蔡英文政府完全執政，同時掌握行政權及立法權，請問您覺得這種情況會有助於「提高政府效能」，還是造成「政府獨斷獨行」的問題上？認為有助提高效能者為23.9%，認為造成獨斷獨行者高達56.3%。

在總統蔡英文的滿意度上，民調數字也顯示，非常不滿意與不太滿意者都有32.8%，合計有65.6%，非常滿意與還算滿意總共有28.8％。在賴清德的施政表現部分，民眾非常不滿意、不太滿意分別為15.7％、25.4％，合計41.1％，非常滿意與還算滿意共為44.1％。