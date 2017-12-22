〈2018投資雷達〉晶圓代工景氣持續向上 矽晶圓供

台積電受惠四大動能，包含高速運算，汽車電子，行動裝置與物聯網等需求帶動，至 2020 年前年營收都有 5-10% 成長空間，其中先進製程腳步不停歇，明年將開始量產 7 奈米，後年 5 奈米試產，持續推升營收成長。

半導體晶圓代工 2017 年營運普遍亮眼，其中台積電 (2330-TW) 營收、獲利都將再寫新高，展望 2018 年，台積電看法仍正向，預期營收與獲利都可望持續成長，而在晶圓代工需求帶動下，矽晶圓產業景氣也可望向上，預期相關廠商營運表現可望持續亮眼，也將是明年市場熱點所在。

台積電雖看好營運將一路走揚，但近期卻有外資點名，對台積電營運展望看法保守，董事長張忠謀日前對此回應，高速運算需求持續向上，應用面也擴散，需求並沒有減少，對營運看法維持正面。

張忠謀也強調，未來幾年台積電受惠相關需求帶動，營收將維持穩定成長，2020 年前營運表現皆不俗。

除台積電外，晶圓代工聯電 (2303-TW)，也對營運後市樂觀，共同總經理簡山傑日前便說，聯電接下來將不再積極擴充產能，重點會放在改善財務結構，及提高生產效率；市場解讀，聯電此舉目的在提升財務表現，要將獲利數字逐步拉升。

從晶圓代工領域出來看，矽晶圓供應今年持續供不應求，相關供應廠營運表現也亮眼，包含環球晶 (6488-TW)、台勝科(3532-TW) 與合晶 (6182-TW)) 等，其中環球晶訂單能見度已達 2019 年年底，客戶更與其洽談之後的合約，台勝科則看好，中國大陸晶圓廠產能持續開出，對矽晶圓帶來穩定需求。

儘管近年包含日本在內的矽晶圓供應商，已開始緩步增加供應量，不過如台勝科所言，供需仍有缺口，對產業的廠商營運都是正向效益。