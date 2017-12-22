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夏普戴正吳培養接班人　傳明年初設共同執行長制

記者許家禎／綜合報導2017/12/22 12:25
▲外電報導，夏普社長戴正吳已選定3位高層做為共同執行長，預計從2018年1月就開始實施共同執行長制。（圖／NOWnews 資料照片）
▲外電報導，夏普社長戴正吳已選定3位高層做為共同執行長，預計從2018年1月就開始實施共同執行長制。（圖／NOWnews 資料照片）

鴻海集團投資的夏普，其社長戴正吳之前曾說待重返東證一部後，就會逐步交出社長職位，如今外電報導，戴正吳已選定3位高層做為共同執行長，預計從2018年1月就開始實施共同執行長制，外界也預期未來社長大位也將由這3位其中一位脫穎而出。而日前戴正吳也在社內激勵會上透露了夏普的中期經營計畫。

「日本經濟新聞」報導，自下個月即1月份起，包括企業戰略規畫執行副總裁野村勝明、人工智慧（AI）業務負責人石田佳久，以及中國大陸區執行主管高山俊明等人，都將擔任夏普共同執行長，而戴正吳未來主要負責東南亞業務及夏普超高畫質8K顯示器事務，並繼續主持董事會以及業務戰略會議。

針對夏普接班議題，戴正吳曾說，下任社長最好是日本人，而今年12月初他也對媒體說過，培養社長接班人選考慮建立共同執行長制，原因在於產業分析師、社內董事都認為突然退位不妥甚至希望他留任，尤其他帶領夏普轉虧為盈有目共睹，許多股民也有此想法，因此他希望透過共同執行長制來培養接班人。

日前12月18日，戴正吳在宣布重返東證一部後，帶領管理高層展開為期3天在各地的感謝激勵會，會上夏普經營團隊感謝全體員工及其家人的努力與支持，現已實現了返回東京證券交易所市場第一部的目標，接下來將聚焦「中期經營計畫」。

據了解，夏普「中期經營計畫」目標為2019年的營業額要比2016年高出1.58倍，金額達到3兆2500億日圓，而確保利潤也是不可或缺的一環，於2019年的營業利潤必須達到1500億日圓，要比2016年營業年度多2.4倍。戴正吳也說，夏普企業願景是用8K生態鏈和AIoT改變世界，夏普將加快實現轉型，打造一個百年的高科技企業。

關鍵字鴻海夏普戴正吳共同執行長
基本時薪漲　上班族嘆仍追不上物價售股權予新光三越　大魯閣積極布局

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