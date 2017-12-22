鮮果期貨真有行情？為何中國要推出蘋果期貨？

報導指出，此前，世界上與蘋果相關的期貨品種只有 2012 年 8 月在美國明尼阿波利斯谷物期貨交易所（MGEX）上市的濃縮蘋果汁期貨合約。蘋果汁期貨目前交易量小，市場活躍度低。既然境內外都尚未上市鮮果類期貨品種，中國為何推出蘋果鮮果期貨？

中國的經濟日報今 (22) 日報導，蘋果期貨合約正式上線，在鄭州商品交易所掛牌交易。中國商品期貨家族再添新成員。這也是十九大之後中國交易所上市的第一個期貨新品種。它的上市是證監會決戰精準扶貧攻堅戰的重要安排。 與人們生活息息相關的蘋果期貨上市，填補了全球鮮果類交易品種空白，市場對此極為關注。

報導分析，中國有著足夠龐大的蘋果現貨市場規模，也有滿足交割的貯藏運輸條件，更重要的是蘋果是天然的扶貧果，增強期貨市場服務實體的功能。

中國是世界上最大的蘋果生產國，2016 年中國蘋果產量為 4388 萬噸，占全球蘋果產量的 50% 以上。同時中國群眾也非常喜歡吃蘋果， 中國 還是最大的蘋果消費國。2016 年， 中國蘋果消費量約 4254 萬噸。2016 年，我國蘋果國際貿易量合計達 138.9 萬噸，其中進口量 6.7 萬噸，出口量 132.2 萬噸，均創歷史新高， 中國 已成世界上最大的蘋果出口國。

報導指出，目前紅富士種植面積占中國蘋果種植面積的 50% 以上，產量更是在蘋果總產量中占到了 70% 以上。上市品種正是紅富士，交割品級數量充足。蘋果期貨的推出，有利於提高中國蘋果產業的規範化、標準化水平，提升中國蘋果在國際上的競爭力，增強中國蘋果定價的話語權。

另一方面，中國蘋果市場屬於完全競爭市場，市場價格由供需關係決定，難以單方面操控。近年，蘋果價格波動頻繁。比如，2010 年蘋果價格猛漲 28%，漲至 2014 年價格封頂，2015 年又慘跌近 16%。2016 年，全年蘋果市場整體低位運行，上半年普遍虧損，產業鏈的相關主體難以主動應對市場供需變化，只能被動承受價格波動風險。

據報導，由於過去缺少有效的遠期價格指導和避險工具，經常造成果農和企業盲目囤積蘋果，出現「果賤傷農」、企業損失嚴重的情況。蘋果期貨上市前夕，陜西天水縣果農李華就已經嘗到甜頭： 「 俺家的蘋果在 11 月 15 號之前全部賣完了，每斤賣的都比市場上還貴兩毛呢！ 」 而在以往一些年頭，蘋果的銷售卻沒有那麽容易，一些果農甚至將蘋果直接餵牲口、含淚將正處於盛產期的果樹砍掉。

鄭州商品交易所農產品部姚祥表示，上市蘋果期貨，可為果農及交易商提供避險功能，通過套期保值實現風險的轉移，以此提升蘋果產業鏈的抗風險能力。同時，期貨的價格發現功能可在一定程度上對蘋果未來現貨價格起引導作用，為果農和交易商提供市場預期，引導蘋果種植結構的調整。

更重要的是，蘋果是天然的扶貧果，其主產區與中國重點扶貧區域高度重合。從省份來看，陜西、山東、河南、山西、河北、甘肅為中國最主要的蘋果生產地，這 6 省在 2016 年的產量就占到了全國總產量的 84%。

蘋果種植是重點扶貧區域農戶重要收入來源。蘋果產量位居全國第一的陜西，就對蘋果期貨充滿期待。 「 陜西的蘋果產業企業熱烈祝賀蘋果期貨的上市。蘋果期貨不僅可以規避價格波動風險，而且還能借此契機，提高陜西蘋果產業的知名度和產品的定價與議價能力。 」 陜西長安期貨相關負責人表示。

中國蘋果產業協會會長楊易表示，近年來， 「 合作社 + 果農 」 的產銷模式得到推廣，由合作社收購、轉銷蘋果，實際上是將果農的種植、銷售風險轉移給了合作社與貿易商。蘋果期貨上市後，貿易商可以通過蘋果期貨套期保值、點價、套利等功能來管理現貨市場價格波動風險。

蘋果期貨上市後，有助於形成公開透明的蘋果市場價格，為市場各方提供價格指導。同時，通過 「 保險＋期貨 」 、 「 期貨 + 訂單 」 與 「 保險 + 期權 」 等創新扶貧模式的應用，可以有效轉移種植和生產經營風險，保障農戶收益穩定。還能引導貧困地區與資本市場之間的資源有序流動，服務國家脫貧攻堅戰略，實現蘋果主產區精準扶貧的目標。

目前中國蘋果產業碎片化較為特徵較為明顯，產業集中度低。根據中國蘋果產業協會提供的數據顯示，2015 年中國種植面積 5 畝以下的果農占比達到 80%，行業內排名前十的貿易企業市場占有率不足 2%。蘋果期貨上市，將改變行業現狀。貨價格機制可以幫助現貨價格發現和形成，全國統一的蘋果市場就會加快形成。