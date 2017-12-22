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中央社

2019陸將實施房產稅？陸官媒忙澄清

中央社2017/12/22 12:16
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社台北22日電）中國財政部長肖捷20日在人民日報發表文章，當中提到房產稅及力推2019完成立法和實施，引起大幅討論。幾日來官媒紛紛澄清，人民日報則再撰文表示，房產稅立法沒有時間表。

肖捷在文章中說，按照「立法先行、充分授權、分步推進」的原則，推進房地產稅立法和實施，對工商業房地產和個人住房按照評估值徵收房地產稅，適當降低建設、交易環節稅費負擔，逐步建立完善的現代房地產稅制度。並說會力爭在2019年完成所有法律程序。

這篇文章引起市場大幅討論。房產稅確定要來後，何時落地就成了各方最關注的問題之一。不過，當時多位受訪專家對房產稅2019年開徵不抱希望。有專家認為，可能先從租賃市場建設較快的一、二線城市試點開始。

人民日報新媒體「中央廚房‧麻辣財經工作室」21日刊出一篇題為「房地產稅要來了？按評估值徵收可行嗎」的文章，當中大力澄清2019年實施房產稅是誤讀。

文章總結，肖捷這篇文章「是系列署名文章中的一篇，發表的時間節點沒有深意，2019年完成全部立法程式，不是指房地產稅立法」。

文章表示，房產稅立法，需要包括法案起草、公開徵求意見、政府部門審議通過等7步驟，目前房地產稅立法只處在第一步起草階段，倉促實施的可能很小。1061222

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