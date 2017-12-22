駭客鎖定俄銀行 94萬美元差點被搬走

SWIFT上月底警告，隨著駭客使用更精密的工具及技術發動攻擊，數位洗劫的威脅日益增加。SWIFT是全球銀行之間的電文交換網路，每天高達數兆美元資金經由這個網路匯款。

Globex行長奧維斯揚尼科夫（Valery Ovsyannikov）告訴路透社，這起遇駭事件發生在上週，「客戶資金未受影響」。

孟加拉央行去年遭駭客盜取8100萬美元後，SWIFT雖加強安全管控，擋下多起這類試圖洗劫案件，駭客仍繼續鎖定SWIFT的電文系統。

俄國工商日報（Kommersant）引述熟悉Globex上週遇駭事件的人士報導，Globex發現遭到攻擊，而避免駭客進一步得逞。報導中表示，駭客最後只得手10萬美元。

SWIFT代表婉拒評論Globex案例。總部設布魯塞爾的SWIFT在2016年2月孟加拉央行資金被竊後，已經發布一連串警告，呼籲銀行強化安全系統。

SWIFT雖沒揭露駭客攻擊事件次數，或透露受害者身份，但部分案件的細節已經曝光，當中包括台灣的遠東國際商業銀行和尼泊爾的NIC亞洲銀行（NIC AsiaBank）。

曾協助調查駭客鎖定SWIFT的網路專家舒克（ShaneShook）透露，至少有7個不同團體發動這類攻擊，且至少達5年，但大多沒被報導出來。（譯者：中央社劉淑琴）1061222